Schmit написав:.... Ну, компроматами отих названих, що не пройшли, ніхто не топив, так що тут питання тільки до наріду, який з лозунгом "хуже не будєт" і бажанням посміятись (напевно над армією, мовою, вірою) у надважкий час вирішив довірити долю держави найменш професійному, зате веселому і "кмітливому" кандидату.
Блин, до чего надоело! Не нравится вам народ, как пишут: "Чемодан, вокзал, ... в любую сторону".
Я б с радостью сейчас, но...
ЛАД написав:Сколько можно сопли жевать! Поставьте себе уже в красном углу портрет Порошенко или кого хотите и молитесь на него хоть круглыми сутками.
Переключите зеленый тумблер в своей голове, речь шла не о ПАПе, а о других неплохих, может даже лучших проукраинских кандидатах.
ЛАД написав:Не уверен, что все перечисленные Вами в предыдущем посте в условиях войны оказались бы лучше Зеленского.
А я вот уверен, что войны бы не было вообще, по крайней мере большой с такими разрушительными последствиями.
ЛАД написав:А вот хуже, вполне возможно.
Та вы шо, а ведь "хуже не стало".
ЛАД написав:Сегодня к нему претензии есть? Если есть, то какие?
Нет конечно, все прекрасно, процветаем, растем, неблюдаем небывалое развитие Украины в т.ч., и вашего родного города.
flyman написав:Я такий порохобот як і зебобік. Просто викладаю факти, які дехто вигляд що не бачить.
Шваль, яка після втечі ВФЯ зачаїлася при Зе вернулася, оті всі азіровці-рєшаловці і іжє с німі.
Але Ви зараз тупо печете за пороха. Хоча сто раз сказано. У нас нема ідеала. Порох обіцяв аійну закінчити за неділю, і Зеля також. Не той не той не зміг. А то що більше землі забрали, так масштаби війни різні. Як що Ви хочете бути обїективним це повинні повторяти, а не то що порохоботи. Я в загалі не розумію що тут модер робить? Одні й ті ж люди повторюють одні й ті наративи проти зелі. При чому з периодичністю сторінка-дві як пластинка заіла. Хоча тема про війну, а не про те який поганий зеля. В загалі то знаю що робить. Зара забанить.
Якщо маю переконання, що Зевлада гірша за Повладу (яка теж не торт), то таки так, "печу за Пороха". Зелене ге гірше чим шоколадне ге. З двох ге 73% вибрали гірше ге. Нам-ням.