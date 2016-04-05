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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1982198319841985>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:06

  budivelnik написав:А якби почекали хвилин 15...то не потрапили б в молоко....
Чи пряме бомбардування аеродрому в Криму - для вас це відступ?

https://novosti.dn.ua/news/328931-u-don ... po-bahmutu
Бахмут сегодня (Артёмовск - старый уютный уникальный еврейский городишко)
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Фотку лучше открывать отдельно - всё не влезло.
Так, может лучше будет всё детонировать под орками?
Карта вам в помощь. https://liveuamap.com/uk
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 09 сер, 2022 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:06

  Hotab написав:
  detroytred написав:*в оккупированном Крыму сообщают о взрывах. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории

сrumd, що з хлєбалом? :lol:

Як там "росармія" і "росавіація"? :mrgreen:

+ опупенное ПВО, аналагавнет :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:14

  Hotab написав:Як там "росармія" і "росавіація"? :mrgreen:

Подобные "грибы" - росли над "линией фронта" вблизи такое видел у Авдеевки.
На сердце елей льётся, ибо кацапьё хлебают свою "демилитаризацию".
Трагедия в том, что это в Крыму - на территории Украины.
  _Mykola_ написав:+ опупенное ПВО, аналагавнет :lol:

Не учли погоду: от солнца сдетонировало.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:19

Туристичний сезон в окупованому Криму можна вважати завершеним

На виїзді з Криму утворився величезний затор. Автомобілі стоять у пробці, яка починається задовго до Кримського мосту.

«Куди ви, росіяни? А як же оксамитовий сезон?», – питають українці в соцмережах.

https://glavcom.ua/video/taksisti-vidri ... 66805.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:22

  detroytred написав:Нехай у Вас таке бачення того, що є.
А яке бачення, що треба робити?
Що Україна та українці мають робити?

Начинать по аналогу операции в Николаеве, когда за пару дней задержали 400 корректировщиков, членов дрг, ... и прочей шелупони.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:23

  vitaliian написав:


Город "Сцакі", гражданьські заметушилися "мам, нада уйопівать атсюда"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
Туристичний сезон в окупованому Криму можна вважати завершеним

На виїзді з Криму утворився величезний затор. Автомобілі стоять у пробці, яка починається задовго до Кримського мосту.

«Куди ви, росіяни? А як же оксамитовий сезон?», – питають українці в соцмережах.

https://glavcom.ua/video/taksisti-vidri ... 66805.html
Бавовняний сезон з руснею-гриль
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:39

  ЛАД написав:
  Schmit написав:....
Ну, компроматами отих названих, що не пройшли, ніхто не топив, так що тут питання тільки до наріду, який з лозунгом "хуже не будєт" і бажанням посміятись (напевно над армією, мовою, вірою) у надважкий час вирішив довірити долю держави найменш професійному, зате веселому і "кмітливому" кандидату.

Блин, до чего надоело!
Не нравится вам народ, как пишут: "Чемодан, вокзал, ... в любую сторону".

Я б с радостью сейчас, но...
  ЛАД написав:Сколько можно сопли жевать!
Поставьте себе уже в красном углу портрет Порошенко или кого хотите и молитесь на него хоть круглыми сутками.

Переключите зеленый тумблер в своей голове, речь шла не о ПАПе, а о других неплохих, может даже лучших проукраинских кандидатах.
  ЛАД написав:Не уверен, что все перечисленные Вами в предыдущем посте в условиях войны оказались бы лучше Зеленского.

А я вот уверен, что войны бы не было вообще, по крайней мере большой с такими разрушительными последствиями.
  ЛАД написав:А вот хуже, вполне возможно.
Та вы шо, а ведь "хуже не стало".
  ЛАД написав:Сегодня к нему претензии есть?
Если есть, то какие?

Нет конечно, все прекрасно, процветаем, растем, неблюдаем небывалое развитие Украины в т.ч., и вашего родного города.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:41

откуда были выстрелы

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:47

  otg написав:
  flyman написав:Я такий порохобот як і зебобік. Просто викладаю факти, які дехто вигляд що не бачить.

Шваль, яка після втечі ВФЯ зачаїлася при Зе вернулася, оті всі азіровці-рєшаловці і іжє с німі.
Але Ви зараз тупо печете за пороха. Хоча сто раз сказано. У нас нема ідеала. Порох обіцяв аійну закінчити за неділю, і Зеля також. Не той не той не зміг. А то що більше землі забрали, так масштаби війни різні. Як що Ви хочете бути обїективним це повинні повторяти, а не то що порохоботи. Я в загалі не розумію що тут модер робить? Одні й ті ж люди повторюють одні й ті наративи проти зелі. При чому з периодичністю сторінка-дві як пластинка заіла. Хоча тема про війну, а не про те який поганий зеля. В загалі то знаю що робить. Зара забанить. :)

Якщо маю переконання, що Зевлада гірша за Повладу (яка теж не торт), то таки так, "печу за Пороха". Зелене ге гірше чим шоколадне ге. З двох ге 73% вибрали гірше ге. Нам-ням.
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