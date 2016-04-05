|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 09 сер, 2022 17:58
Hotab написав:
Як там "росармія" і "росавіація"?
Удар ВСУ по аэродрому противника - это успех. Какова результативность этого удара?
- повреждение ВПП
- потери ЛС
- потери авиатехники
- потери БК
То есть, насколько аэродром противника стал менее боеспособным?
-
crumd
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 28.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 18:03
crumd написав: Hotab написав:
Як там "росармія" і "росавіація"?
Удар ВСУ по аэродрому противника - это успех. Какова результативность этого удара?
- повреждение ВПП
- потери ЛС
- потери авиатехники
- потери БК
То есть, насколько аэродром противника стал менее боеспособным?
Та не було удару. Палали в недозволеному місці, порушували правила ТБ. Заспокойтесь.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29458
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 2528 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 09 сер, 2022 18:04
️Оккупанты начали реализацию плана по подключению Запорожской АЭС к энергосистеме РФ и отключению её от украинской
Об этом сообщил президент "Энергоатома" Пётр Котин.
"Персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - отметил он.
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 18:05
Грйс-мэн написав:
А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3031
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 18:09
otg написав:
Вернее не это главная причина.
НАТО вообще не причина. Финляндия и Швеция вступили без каких либо проблем. Шо-то не видно там спецопераций.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14341
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2065 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 18:12
otg написав: Грйс-мэн написав:
А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.
Война потому, что мы про**ли три года и забили на мировую мудрость "Хочешь мира - готовься к войне".
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3162
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|100116
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|460727
|
|
|1
|3480
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|