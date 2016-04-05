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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1982198319841985
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Як там "росармія" і "росавіація"?

Удар ВСУ по аэродрому противника - это успех. Какова результативность этого удара?
- повреждение ВПП
- потери ЛС
- потери авиатехники
- потери БК
То есть, насколько аэродром противника стал менее боеспособным?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:03

  crumd написав:
  Hotab написав:Як там "росармія" і "росавіація"?

Удар ВСУ по аэродрому противника - это успех. Какова результативность этого удара?
- повреждение ВПП
- потери ЛС
- потери авиатехники
- потери БК
То есть, насколько аэродром противника стал менее боеспособным?

Та не було удару. Палали в недозволеному місці, порушували правила ТБ. Заспокойтесь.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Оккупанты начали реализацию плана по подключению Запорожской АЭС к энергосистеме РФ и отключению её от украинской

Об этом сообщил президент "Энергоатома" Пётр Котин.

"Персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - отметил он.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:05

  Грйс-мэн написав:А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:09

  otg написав:Вернее не это главная причина.
НАТО вообще не причина. Финляндия и Швеция вступили без каких либо проблем. Шо-то не видно там спецопераций.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:12

  otg написав:
  Грйс-мэн написав:А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.

Война потому, что мы про**ли три года и забили на мировую мудрость "Хочешь мира - готовься к войне".
Schmit
 
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