Игорь Алексеевич написав:

Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет.Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д.Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями.Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.