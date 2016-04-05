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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19831984198519861987>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:12

  otg написав:
  Грйс-мэн написав:А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.

Война потому, что мы про**ли три года и забили на мировую мудрость "Хочешь мира - готовься к войне".
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:24

  flyman написав:Але ж і 73% ідея "армовіра" не зайшла.
Так що надіймося хіба що "війна" добавить колективного розуму, але читаючи пости долярчика цього не спостерігаю.


У обліковки Флай змінився оператор чи просто перевзувся в стрибку? Ти ж наче раніше не підтримував армовір?
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:25

  Schmit написав:Война потому, что мы про**ли три года и забили на мировую мудрость "Хочешь мира - готовься к войне".


щас вам ответят что денег не было на военку.
то что на дороги ввалили ярды зелени с наших налогов то фигня. нужно еще больше было ввалить туда.
хотя у зелебобиков как я понял новая песня - дороги за кредиты ЕБРР строили. только эти баснописци забывают что инфа по бюджету открыта даже сейчас.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:31

  andrijk777 написав:
  ritter написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет.
Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д.
Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями.
Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.


Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу

А звідки ви знаєте що ніякого контрнаступу на Півдні не буде.
У вас є якась інфа чи це просто ваш прогноз?

Звісно прогноз. В серпні 2022 не буде.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:То есть, насколько аэродром противника стал менее боеспособным?

За кілька кілометрів від аеродрому хвилею вибивало/відкривало вікна і двері. На самому аеродромі (навіть якщо чудом не було прямого або уламкового попадання в АТ) мало б перевертати літаки і вертольоти. Ну і щось же все-таки на протязі години детонувало. Авіаційні управляємі ракети річ недешева. Пошкодження ВПП мені найменш цікаво. Це відновлять за пару днів.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 сер, 2022 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:50

  budivelnik написав:
  ritter написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет.
Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д.
Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями.
Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу
А якби почекали хвилин 15...то не потрапили б в молоко....
Чи пряме бомбардування аеродрому в Криму - для вас це відступ?

Це не відступ і не наступ. Це знищення інфраструктури та бойової техніки супротивника. Після цього артобстрілу наші полки завтра і навіть через місяць не зайдуть до Криму. Так як і після обстрілу Антонівського мосту не почали йти на Херсон. Наші вичікують, а тим часом рашка встановлює свою владу на окупованому Півдні. Чи правильна у нас стратегія? Час покаже
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:53

  otg написав:
  Грйс-мэн написав:А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.

Через Майдан, слухайте Охрі!
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:54

-2 менше чим -1

  drevlyanin написав:
  flyman написав:Але ж і 73% ідея "армовіра" не зайшла.
Так що надіймося хіба що "війна" добавить колективного розуму, але читаючи пости долярчика цього не спостерігаю.


У обліковки Флай змінився оператор чи просто перевзувся в стрибку? Ти ж наче раніше не підтримував армовір?

я не підтримував ПАПу (і Зе теж),
ти не можеш зрозуміти, що -2 менше чим -1
або що мінус 1 більше за мінус 2
Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%
То хто ліпший?
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:03

  flyman написав:Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%
а чивокуня 0%. Конечно чивокуня! Или может здесь обратная зависимость? ПАП не щемил Медведчука и оппоблок, поэтому его покусали только на 7%. А Зеленский вел себя с пуйлом как с врагом. В лицо отказался выполнять минские соглашения.

Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин считает, что президент РФ Владимир Путин начал продумывать полномасштабное вторжение в Украину во время встречи "Нормандской четверки" в 2019 году, когда президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с видением Путина по выполнению Минских соглашений.

Гордон, который был в тот момент в Париже в кулуарах переговоров, добавил, что "с Сурковым была истерика, он бросал бумаги на пол Ермаку".


https://gordonua.com/news/politics/nevz ... 19790.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 19:15, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:04

  flyman написав:
  otg написав:
  Грйс-мэн написав:А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.

Через Майдан, слухайте Охрі!
https://www.youtube.com/watch?v=9MsMrHOEKpM&t=8s

После слов "пу ничего не решает, решают российские олигархи", дальше это дебила можно не слушать.
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