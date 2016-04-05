Грйс-мэн написав:А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.
Война потому, что мы про**ли три года и забили на мировую мудрость "Хочешь мира - готовься к войне".
Schmit написав:Война потому, что мы про**ли три года и забили на мировую мудрость "Хочешь мира - готовься к войне".
щас вам ответят что денег не было на военку. то что на дороги ввалили ярды зелени с наших налогов то фигня. нужно еще больше было ввалить туда. хотя у зелебобиков как я понял новая песня - дороги за кредиты ЕБРР строили. только эти баснописци забывают что инфа по бюджету открыта даже сейчас.
Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет. Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д. Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями. Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу
А звідки ви знаєте що ніякого контрнаступу на Півдні не буде. У вас є якась інфа чи це просто ваш прогноз?
crumd написав:То есть, насколько аэродром противника стал менее боеспособным?
За кілька кілометрів від аеродрому хвилею вибивало/відкривало вікна і двері. На самому аеродромі (навіть якщо чудом не було прямого або уламкового попадання в АТ) мало б перевертати літаки і вертольоти. Ну і щось же все-таки на протязі години детонувало. Авіаційні управляємі ракети річ недешева. Пошкодження ВПП мені найменш цікаво. Це відновлять за пару днів.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 09 сер, 2022 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Я понял наступления в августе на Запорожском и Херсонском направлении не будет. Война перерастает в затяжной период на долгие годы. И освобождение территорий теперь не на поле боя будет решаться, а будет разыгрываться политич. карта мира между супер державами с торгами по Сирии, Украине, Тегерану, Тайваню и т.д. Мир переходит в новый деребан политического влияния над территориями. Как говорят некоторые политики - Америке и Европе нужно не полное уничтожение раши, а ослабления её военной мощи, что бы при разделе полит. влияния ей достался меньший кусок, чем она хотела до войны.
Згоден з Вами. Очікування на контрнаступ на Півдні були марними. Багато людей сподівалися, деякі евакуювалися, але це, очевидно, була фальшива інфа, білий шум, щоб відтягнути сили орків з Донбасу
А якби почекали хвилин 15...то не потрапили б в молоко.... Чи пряме бомбардування аеродрому в Криму - для вас це відступ?
Це не відступ і не наступ. Це знищення інфраструктури та бойової техніки супротивника. Після цього артобстрілу наші полки завтра і навіть через місяць не зайдуть до Криму. Так як і після обстрілу Антонівського мосту не почали йти на Херсон. Наші вичікують, а тим часом рашка встановлює свою владу на окупованому Півдні. Чи правильна у нас стратегія? Час покаже
Грйс-мэн написав:А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.
flyman написав:Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%
а чивокуня 0%. Конечно чивокуня! Или может здесь обратная зависимость? ПАП не щемил Медведчука и оппоблок, поэтому его покусали только на 7%. А Зеленский вел себя с пуйлом как с врагом. В лицо отказался выполнять минские соглашения.
Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин считает, что президент РФ Владимир Путин начал продумывать полномасштабное вторжение в Украину во время встречи "Нормандской четверки" в 2019 году, когда президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с видением Путина по выполнению Минских соглашений.
Гордон, который был в тот момент в Париже в кулуарах переговоров, добавил, что "с Сурковым была истерика, он бросал бумаги на пол Ермаку".
Грйс-мэн написав:А когда По понял, что на выборах ему ничего не светит - то вписал в Конституцию НАТО, чтобы гарантировать войну и отомстить оппонентам. Спасибо, чо. Ради личных амбиций бросить всю страну в войну. Дякую! Жму руку, обнимаю!
Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.