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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1984198519861987>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:07

  vitaliian написав:
  flyman написав:Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%
а чивокуня 0%. Конечно чивокуня! Или может здесь обратная зависимость? ПАП не щемил Медведчука и оппоблок, поэтому его покусали только на 7%.

Чивокуні не тре було тікати, був би святим.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:09

  Schmit написав:
  flyman написав:
  otg написав:Ну тут налью грамм бальзама на рану порохоботов. Война не из за того что мы стремились в НАТО. Вернее не это главная причина. Война потому что мы отказали Путену. А он решил стать собирателем земли русской. Видели с Петром-1 себя сравнивал. Это он еще скромно. Чем дальше, тем больше узнаете.

Через Майдан, слухайте Охрі!
https://www.youtube.com/watch?v=9MsMrHOEKpM&t=8s

После слов "пу ничего не решает, решают российские олигархи", дальше это дебила можно не слушать.

Так, тільки як Путін згирдиться, так зразу тут розові поні почнуть бігати по райдузі та какати метеликами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:14

  flyman написав:Чивокуні не тре було тікати, був би святим.
вот ваш идеальный кандидат. На выборах за него проголосуйте. Он вернет Крым, Бомбас и доллар па8
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:18

  flyman написав:Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%

Трохи не так. Турчинов мінус 7% території, Порошенко - плюс % захопленої території Донбасу, Зеленьский мінус 25%.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 09 сер, 2022 19:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:19

  Schmit написав:
  flyman написав:Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%

Трохи не так. Турчинов мінус 7% території, Порошенко - плюс % захопленої території Донбасу, Зеленьский мінус 25%.

трохи підіграв зебобікам, щоб не палитися
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:20

  vitaliian написав:
  flyman написав:Чивокуні не тре було тікати, був би святим.
вот ваш идеальный кандидат. На выборах за него проголосуйте. Он вернет Крым, Бомбас и доллар па8

там трохи поправили, -7% при ВФЯ, так як він втік, але то ще при його каденції було, формально якщо
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:29

Горящиє тури в Крим

  fler написав:
  detroytred написав:
  alex_dvornichenko написав:В Крыму уронено 7 окурков... наблюдаем. Ща опять будут угрозы с ЯО.

Як там вони обіцяли - "возмездие".

*в оккупированном Крыму сообщают о взрывах. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.

"По предварительным данным, нанесен удар по военному аэродрому", — говорится под видео.

Официальных комментариев о взрывах оккупационные власти Крыма пока не давали.*
https://tsn.ua/ru/ato/v-okkupirovannom- ... 30280.html


Кримському мосту приготуватись :D

Думаю, що бульбашам яку голубятню розчебурашать.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:45

  Schmit написав:После слов "пу ничего не решает, решают российские олигархи", дальше это дебила можно не слушать.

Дослушал, бред полный, а в плане олигархов он прав с точностью до наоборот. Это путлер хотел через ручных олигархов взять контроль над экономикой и со временем над страной. Так сказать операция олигархозамещения.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 09 сер, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:47

  vitaliian написав:
  flyman написав:Чивокуні не тре було тікати, був би святим.
вот ваш идеальный кандидат. На выборах за него проголосуйте. Он вернет Крым, Бомбас и доллар па8

Данилыч вернись, мы всё простим.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:49

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:Думаю, що його уявлення відображені в серіальчіку.
Тільки реальність це не відосікі, рейтинги і прайм-тайм в зомбоящику.
думаю, в сериале отображены представления "пересичного" гражданина. А он как добросовестный профессионал сцены эти ожидания воплотил, вот и всё.

Тотбо свого таке собі відображення колективного свідомого. Без "візії бачання". Не пастор. Не проводир. Не Моісей.
Але ж і 73% ідея "армовіра" не зайшла.
Так що надіймося хіба що "війна" добавить колективного розуму, але читаючи пости долярчика цього не спостерігаю.

соглашусь по всем пунктам.
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