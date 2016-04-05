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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19851986198719881989>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:А Зеленский вел себя с пуйлом как с врагом.
это сильно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:07

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:А Зеленский вел себя с пуйлом как с врагом.
это сильно.

невтік
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:08

  flyman написав:невтік
каналы медведчука кто закрыл, пап?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:10

На снимках, сделанных со спутника сегодня, 9 августа в 11:10 по Киевскому времени, то есть примерно за 4 часа до взрывов, на аэродроме можно заметить до 40 военных самолетов разных типов - 43-й истребительный авиационный полк ВКС россии, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.
https://uc.od.ua/news/war/1245066

После детонации сотен тонн авиабомб и ракет, которые планировали скинуть на головы украинцев, их осколки повредили линию электропередач, которая шла от Севастополя в Евпаторию.
Половина Евпатории и посёлок Заозерное — без электричества.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:10

  vitaliian написав:
У войны внутренние причины, возможно пуйло хочет поднять себе или преемнику рейтинг, никаких политических целей в Украине у него нет
Не правы. Цель есть. Войти в историю как собиратель земли русской+возродить "величие СССР" так сказать стать сверх державой и свержсамодержавцем.
народ рф не радуется Херсону как радовался Крыму. Большинству абсолютно индифферентно, чей Херсон или Мариуполь. Они туда не поедут на курорт или с туристической целью, тем более жить.
И здесь не правы. Крыму радовался. Здесь в замешательстве. Ему еще не сообщили радоваться или нет и зачем российскому пересичному Херсон. Но скоро скажут. Не переживайте. Они придумают.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:12

  crumd написав:
  flyman написав:що вийдуть з клінча переможцями англосакси (США і ВБ) та союзники (Україна в тому числі), але не скоро і не зразу, а через ізоляцію, санкції РФ та її посіпак.

Но не забываем что война идёт на территории Украины, которая насквозь простреливается ракетами росармии. Для США и ВБ победа через год или через 10 лет - не суть важно. Для них война в Украине - небольшой кусочек бюджета на помощь Украине пока их граждане ходят на футбол и пивофесты. А для Украины?
Т.е до последнего украинца? .:) Да слышали мы слышали это от Скабеевой и пр.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:14

  vitaliian написав:
  flyman написав:невтік
каналы медведчука кто закрыл, пап?

зеленській всі канали закрив, єслі чьо,
ви хоч демократію від авторитарного режиму (диктатури) відрізняєте?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:на аэродроме можно заметить до 40 военных самолетов разных типов

Ті, що в обвалованнях могли не постраждати. А от на відкритих стоянках і ЦЗТ - думаю торба. Авіабомби 500 кг (а може там були і більші) здатні хвилею багато наробити на аеродромі.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:37

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:невтік
каналы медведчука кто закрыл, пап?

зеленській всі канали закрив, єслі чьо,
ви хоч демократію від авторитарного режиму (диктатури) відрізняєте?

В военное время демократия н кому не нужна. Нужна тол ко победа
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:39

  flyman написав:......
Чивокуні не тре було тікати, був би святим.

Святий і, скоріш за все мертвий. :)
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