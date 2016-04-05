На снимках, сделанных со спутника сегодня, 9 августа в 11:10 по Киевскому времени, то есть примерно за 4 часа до взрывов, на аэродроме можно заметить до 40 военных самолетов разных типов - 43-й истребительный авиационный полк ВКС россии, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. https://uc.od.ua/news/war/1245066
После детонации сотен тонн авиабомб и ракет, которые планировали скинуть на головы украинцев, их осколки повредили линию электропередач, которая шла от Севастополя в Евпаторию. Половина Евпатории и посёлок Заозерное — без электричества.
flyman написав:що вийдуть з клінча переможцями англосакси (США і ВБ) та союзники (Україна в тому числі), але не скоро і не зразу, а через ізоляцію, санкції РФ та її посіпак.
Но не забываем что война идёт на территории Украины, которая насквозь простреливается ракетами росармии. Для США и ВБ победа через год или через 10 лет - не суть важно. Для них война в Украине - небольшой кусочек бюджета на помощь Украине пока их граждане ходят на футбол и пивофесты. А для Украины?
Т.е до последнего украинца? . Да слышали мы слышали это от Скабеевой и пр.