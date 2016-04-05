Наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. Енергетична митниця Державної фіскальної служби зупинила оформлення декількох партій пального, щоб перевірити на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. Підставою для цього став лист Служби безпеки України.«У результаті СБУ зобов'язало Енергетичну митницю затримувати вантажі, що надходять на адресу 16 компаній», – розповідає директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.6 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі на вимогу СБУ видало наказ, згідно з яким, проти 16 компаній – імпортерів нафтопродуктів введені спеціальні санкції – заборона зовнішньоекономічної діяльності. Причина санкцій та ж сама: кримінальне провадження за статтею 285-5 («фінансування тероризму»). На компанії, проти яких введені санкції, припадає 40% імпорту скрапленого газу в 2016 році.Якщо ринок імпорту зрідженого газу справді зачищають під нового гравця, то хто він? Певний час журналісти програми «Схеми» спостерігали: чи почала ввозити газ в Україну якась порівняно нова компанія, поки інші імпортери затиснуті в лещатах СБУ? І ось, у лютому вже почала вимальовуватись повна картина.Друга фірма, яка ввезла у січні-лютому понад 5 тисяч тонн зрідженого газу, поки традиційні імпортери були паралізовані СБУ, – це ТОВ «Креатив Трейдинг». Ще влітку інтерв’ю на правах власника цієї компанії давав Олексій Костяк. Зараз Костяк працює в... департаменті скрапленого газу «Глуско Україна».Ще дві іноземні фірми, які у новому році вийшли торгувати в Україні великими обсягами російського скрапленого газу, – це Wexler Global LP (Британія) та Gikka Limited (Британські Віргінські острови). Вони також між собою пов’язані. На торгах вони залишили однаковий контактний телефон. «Схеми» з’ясували, що це номер людини на ім’я Андрій Тарнавський.При цьому Андрій Тарнавський та Олексій Костяк разом працювали у іншій фірмі ТОВ «Трансконтиненталь» – компанії, яка спеціалізується на транспортуванні газу.Таким чином коло замикається – фактично усі чотири фірми між собою так чи інакше пов’язані. І через «Глуско Україна», за даними журналістських розслідувань, ведуть до Віктора Медведчука. Щоправда, сам він публічно спростовує свою причетність до групи компаній «Глуско»При цьому нові вищеперераховані гравці, що ведуть до Медведчука, безпроблемно ввезли в Україну вже понад 7 тисяч тонн скрапленого газу в січні та ще понад 23 тисячі тонн у лютому. Чотири фірми пов’язані між собою і завозять газ російської компанії «Роснефть». І до них питань у Служби безпеки, підконтрольної президенту України, не виникає.