juristkostya написав:ага, а ещё закрыл главный рупор российской пропаганды - "Эспресо".
манипуляция, каналы медведчука были закрыты до 24.02, а "Эспресо" - после. Не делайте вид что забыли.
Наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. Енергетична митниця Державної фіскальної служби зупинила оформлення декількох партій пального, щоб перевірити на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. Підставою для цього став лист Служби безпеки України.
«У результаті СБУ зобов'язало Енергетичну митницю затримувати вантажі, що надходять на адресу 16 компаній», – розповідає директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.
6 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі на вимогу СБУ видало наказ, згідно з яким, проти 16 компаній – імпортерів нафтопродуктів введені спеціальні санкції – заборона зовнішньоекономічної діяльності. Причина санкцій та ж сама: кримінальне провадження за статтею 285-5 («фінансування тероризму»). На компанії, проти яких введені санкції, припадає 40% імпорту скрапленого газу в 2016 році.
Якщо ринок імпорту зрідженого газу справді зачищають під нового гравця, то хто він? Певний час журналісти програми «Схеми» спостерігали: чи почала ввозити газ в Україну якась порівняно нова компанія, поки інші імпортери затиснуті в лещатах СБУ? І ось, у лютому вже почала вимальовуватись повна картина.
Друга фірма, яка ввезла у січні-лютому понад 5 тисяч тонн зрідженого газу, поки традиційні імпортери були паралізовані СБУ, – це ТОВ «Креатив Трейдинг». Ще влітку інтерв’ю на правах власника цієї компанії давав Олексій Костяк. Зараз Костяк працює в... департаменті скрапленого газу «Глуско Україна».
Ще дві іноземні фірми, які у новому році вийшли торгувати в Україні великими обсягами російського скрапленого газу, – це Wexler Global LP (Британія) та Gikka Limited (Британські Віргінські острови). Вони також між собою пов’язані. На торгах вони залишили однаковий контактний телефон. «Схеми» з’ясували, що це номер людини на ім’я Андрій Тарнавський.
При цьому Андрій Тарнавський та Олексій Костяк разом працювали у іншій фірмі ТОВ «Трансконтиненталь» – компанії, яка спеціалізується на транспортуванні газу.
Таким чином коло замикається – фактично усі чотири фірми між собою так чи інакше пов’язані. І через «Глуско Україна», за даними журналістських розслідувань, ведуть до Віктора Медведчука. Щоправда, сам він публічно спростовує свою причетність до групи компаній «Глуско»
При цьому нові вищеперераховані гравці, що ведуть до Медведчука, безпроблемно ввезли в Україну вже понад 7 тисяч тонн скрапленого газу в січні та ще понад 23 тисячі тонн у лютому. Чотири фірми пов’язані між собою і завозять газ російської компанії «Роснефть». І до них питань у Служби безпеки, підконтрольної президенту України, не виникає.
juristkostya написав:никакой манипуляции. Сначала подправил себе рейтинг закрытием одних каналов, чуть позже дошла очередь до других.
пипец "Эспресо" был рейтинговый канал. Многие о нем узнали уже после закрытия.
До войны самым рейтинговым телеканалом, по данным Индустриального телевизионного комитета, была «Украина» Рината Ахметова с долей чуть больше 10% в феврале 2022 года, «1+1» – на втором месте (7,5%), «Интер» – на пятом (5,4%)
О своем желании присоединиться к телемарафону спустя несколько недель единого эфира заявили «5 Канал» и «Эспрессо TV», но не смогли договориться. «Мы не возражали, чтобы они подключились, – говорит глава Национального совета по вопросам теле- и радиовещания Ольга Герасимьюк. – У нас был долгий разговор с руководством каналов, но им не подошли условия».
Речь шла о желании телеканалов параллельно с марафоном транслировать свой собственный контент, сказал «Бабелю» первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Участники марафона были не согласны с этим условием. В итоге, «5 Канал», «Прямый» и «Эспрессо TV» ведут собственные эфиры.
18 марта президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны про единую информационную политику. Так общенациональные каналы, которые ориентированы на информационно-аналитические программы, а не развлекательный контент, должны на время военного положения транслировать телемарафон «Единые новости»