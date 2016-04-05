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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1986198719881989
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:04

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:никакой манипуляции. Сначала подправил себе рейтинг закрытием одних каналов, чуть позже дошла очередь до других.
пипец "Эспресо" был рейтинговый канал. Многие о нем узнали уже после закрытия.

глупости. В рамках единого марафона у него была ровна та же аудитория, что у других участников марафона.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:08

  flyman написав:Так, тільки як Путін згирдиться, так зразу тут розові поні почнуть бігати по райдузі та какати метеликами
А тут самый горький порхобот на ветке прав. Да, представьте, не будет Пу, все резко закончится.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:11

  otg написав:
  flyman написав:Так, тільки як Путін згирдиться, так зразу тут розові поні почнуть бігати по райдузі та какати метеликами
А тут самый горький порхобот на ветке прав. Да, представьте, не будет Пу, все резко закончится.

вот вообще не факт. Формат "транзита власти" совершенно непонятен. Кто подхватит власть и что будет с ней делать....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:12

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:невтік
каналы медведчука кто закрыл, пап?

зеленській всі канали закрив, єслі чьо,
ви хоч демократію від авторитарного режиму (диктатури) відрізняєте?
5-й ваш любимый работает. Просто все работают на победу, порох против.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:15

  vitaliian написав:
  otg написав:Ему еще не сообщили радоваться или нет и зачем российскому пересичному Херсон
"Великий победоносец захватил Херсон" как то не звучит.
Ну цель то Украина. Кстати от русских раньше звучало: типа зачем нам вы? Еще вас кормить. :) Сейчас молчат.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:21

  otg написав:Ну цель то Украина. Кстати от русских раньше звучало: типа зачем нам вы. Еще вас кормить. :) Сейчас молчат.
молчат потому что абсурдность ситуации зашкаливает, ладно бомбас по версии рос.пропа с 2014 просил их защитить. А Херсон и Мелитополь не просили, но... их тоже защитили. И много других нестыковок (в пользу моей версии что пуйло сам не знает какие точно цели у войны-спецоперации). Поэтому то привели войска в Бучу/под Чернигов и Сумы, то забрали, то положили за змеиный флагман + другой техники, в итоге сами же его оставили. Обосновывание что "цели сво будут выполнены" уже выглядит трагикомично.
  otg написав:Ну цель то Украина.
это ваша цель. А их цель не определена. Создать союз с Белорусью и днр? Выглядит мощно.
vitaliian
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