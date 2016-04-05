|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:04
vitaliian написав: juristkostya написав:
никакой манипуляции. Сначала подправил себе рейтинг закрытием одних каналов, чуть позже дошла очередь до других.
пипец "Эспресо" был рейтинговый канал. Многие о нем узнали уже после закрытия.
глупости. В рамках единого марафона у него была ровна та же аудитория, что у других участников марафона.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4859
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:08
flyman написав:
Так, тільки як Путін згирдиться, так зразу тут розові поні почнуть бігати по райдузі та какати метеликами
А тут самый горький порхобот на ветке прав. Да, представьте, не будет Пу, все резко закончится.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3037
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:11
otg написав: flyman написав:
Так, тільки як Путін згирдиться, так зразу тут розові поні почнуть бігати по райдузі та какати метеликами
А тут самый горький порхобот на ветке прав. Да, представьте, не будет Пу, все резко закончится.
вот вообще не факт. Формат "транзита власти" совершенно непонятен. Кто подхватит власть и что будет с ней делать....
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4859
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:12
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
невтік
каналы медведчука кто закрыл, пап?
зеленській всі канали закрив, єслі чьо,
ви хоч демократію від авторитарного режиму (диктатури) відрізняєте?
5-й ваш любимый работает. Просто все работают на победу, порох против.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3037
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:15
vitaliian написав: otg написав:
Ему еще не сообщили радоваться или нет и зачем российскому пересичному Херсон
"Великий победоносец захватил Херсон" как то не звучит.
Ну цель то Украина. Кстати от русских раньше звучало: типа зачем нам вы? Еще вас кормить.
Сейчас молчат.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3037
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:21
otg написав:
Ну цель то Украина. Кстати от русских раньше звучало: типа зачем нам вы. Еще вас кормить.
Сейчас молчат.
молчат потому что абсурдность ситуации зашкаливает, ладно бомбас по версии рос.пропа с 2014 просил их защитить. А Херсон и Мелитополь не просили, но... их тоже защитили. И много других нестыковок (в пользу моей версии что пуйло сам не знает какие точно цели у войны-спецоперации). Поэтому то привели войска в Бучу/под Чернигов и Сумы, то забрали, то положили за змеиный флагман + другой техники, в итоге сами же его оставили. Обосновывание что "цели сво будут выполнены" уже выглядит трагикомично.
otg написав:
Ну цель то Украина.
это ваша цель. А их цель не определена. Создать союз с Белорусью и днр? Выглядит мощно.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14352
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2065 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|100133
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|460753
|
|
|1
|3482
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|