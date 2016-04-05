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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19871988198919901991>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:04

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:никакой манипуляции. Сначала подправил себе рейтинг закрытием одних каналов, чуть позже дошла очередь до других.
пипец "Эспресо" был рейтинговый канал. Многие о нем узнали уже после закрытия.

глупости. В рамках единого марафона у него была ровна та же аудитория, что у других участников марафона.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:08

  flyman написав:Так, тільки як Путін згирдиться, так зразу тут розові поні почнуть бігати по райдузі та какати метеликами
А тут самый горький порхобот на ветке прав. Да, представьте, не будет Пу, все резко закончится.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:11

  otg написав:
  flyman написав:Так, тільки як Путін згирдиться, так зразу тут розові поні почнуть бігати по райдузі та какати метеликами
А тут самый горький порхобот на ветке прав. Да, представьте, не будет Пу, все резко закончится.

вот вообще не факт. Формат "транзита власти" совершенно непонятен. Кто подхватит власть и что будет с ней делать....
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:12

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:невтік
каналы медведчука кто закрыл, пап?

зеленській всі канали закрив, єслі чьо,
ви хоч демократію від авторитарного режиму (диктатури) відрізняєте?
5-й ваш любимый работает. Просто все работают на победу, порох против.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:15

  vitaliian написав:
  otg написав:Ему еще не сообщили радоваться или нет и зачем российскому пересичному Херсон
"Великий победоносец захватил Херсон" как то не звучит.
Ну цель то Украина. Кстати от русских раньше звучало: типа зачем нам вы? Еще вас кормить. :) Сейчас молчат.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:21

  otg написав:Ну цель то Украина. Кстати от русских раньше звучало: типа зачем нам вы. Еще вас кормить. :) Сейчас молчат.
молчат потому что абсурдность ситуации зашкаливает, ладно бомбас по версии рос.пропа с 2014 просил их защитить. А Херсон и Мелитополь не просили, но... их тоже защитили. И много других нестыковок (в пользу моей версии что пуйло сам не знает какие точно цели у войны-спецоперации). Поэтому то привели войска в Бучу/под Чернигов и Сумы, то забрали, то положили за змеиный флагман + другой техники, в итоге сами же его оставили. Обосновывание что "цели сво будут выполнены" уже выглядит трагикомично.
  otg написав:Ну цель то Украина.
это ваша цель. А их цель не определена. Создать союз с Белорусью и днр? Выглядит мощно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:34


Ну от про Смешко. Без згадки про ПАПа подумайте, чому війна.
Вірте далі сранє, плівкам деркачів, слухайте охрімєнків...
Так и пабидим.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 09 сер, 2022 22:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:37

Бавовняний сезон у Криму

  Hotab написав:
  fler написав:на аэродроме можно заметить до 40 военных самолетов разных типов

Ті, що в обвалованнях могли не постраждати. А от на відкритих стоянках і ЦЗТ - думаю торба. Авіабомби 500 кг (а може там були і більші) здатні хвилею багато наробити на аеродромі.


Скоро дізнаємось 8) Поки що у телеграмі пишуть таке:
"На данный момент известно, что за 4 часа до взрывов там находились:
- 13х Cу-30СМ
- 12х Су-24М/Р
- 1х Ил-76
- 6х Ми-8
В 18-20 с аэродрома Саки взлетел большой самолет." Тобто Ил-76 напевно вцілів.
Ще сподобався вислів: "Окурки затушили Калибрами".
fler
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:39

  vitaliian написав: А Херсон и Мелитополь не просили, но... их тоже защитили. И много других нестыковок (в пользу моей версии что пуйло сам не знает какие точно цели у войны-спецоперации).
Не логично Где здесь в пользу? Они захватили то что могли. Хотят всю Украину. Вернее он хочет. Другие выполняют его забаганки.
Поэтому то привели войска в Бучу/под Чернигов и Сумы, то забрали
Обговаривалось неоднократно. Хотели по быстрому захватить власть. Были уверены что укрармия перейдет на их сторону. Когда обламали зубы, почитали учебники по тактике решили сконцентрировать кулак на одном направлении. Юг уже был захвачен.
то положили за змеиный флагман + другой техники, в итоге сами же его оставили.
С Змеиным тоже все объяснимо. Это был плацдарм для захвата Одесской обл. Наши и здесь обламали.
Обосновывание что "цели сво будут выполнены" уже выглядит трагикомично.
Это просто пропагандисткий трюк.
это ваша цель. А их цель не определена.
:) Я польщен, но мои цели скромнее. Гораздо скромнее :)
Создать союз с Белорусью и днр? Выглядит мощно.
Это все белый шум. Шавки с дыры придумывают всякий бред. Но они ни чего не решают.
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  vitaliian написав:особенно впечатляет список претензий к Зе
1. Дороги
2. Закрытие наглого тв канала который не хотел работать по общим правилам.


это вопрос мудрости руководителя который правильно расставляет приоритеты во время принятия решений. особенно когда из коридоров власти звучит что они оказывается знали что будет вторжение.
и заниматься клумбами вместо того что бы укреплять двери и окна когда к тебе на участок залезли грабители это мягко говоря дыбилизм. странно что это многим не понятно.
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