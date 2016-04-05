Додано: Вів 09 сер, 2022 21:39

vitaliian написав: А Херсон и Мелитополь не просили, но... их тоже защитили. И много других нестыковок (в пользу моей версии что пуйло сам не знает какие точно цели у войны-спецоперации). А Херсон и Мелитополь не просили, но... их тоже защитили. И много других нестыковок (в пользу моей версии что пуйло сам не знает какие точно цели у войны-спецоперации).

Поэтому то привели войска в Бучу/под Чернигов и Сумы, то забрали

то положили за змеиный флагман + другой техники, в итоге сами же его оставили.

Обосновывание что "цели сво будут выполнены" уже выглядит трагикомично.

это ваша цель. А их цель не определена.

Создать союз с Белорусью и днр? Выглядит мощно.

Не логично Где здесь в пользу? Они захватили то что могли. Хотят всю Украину. Вернее он хочет. Другие выполняют его забаганки.Обговаривалось неоднократно. Хотели по быстрому захватить власть. Были уверены что укрармия перейдет на их сторону. Когда обламали зубы, почитали учебники по тактике решили сконцентрировать кулак на одном направлении. Юг уже был захвачен.С Змеиным тоже все объяснимо. Это был плацдарм для захвата Одесской обл. Наши и здесь обламали.Это просто пропагандисткий трюк.:) Я польщен, но мои цели скромнее. Гораздо скромнееЭто все белый шум. Шавки с дыры придумывают всякий бред. Но они ни чего не решают.