пуйло сам не знает какие точно цели у войны-спецоперации
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Они захватили то что могли.
A по моему логично. Если главком не в состоянии просчитать, что он может захватить, а чего не может, это называется "пуйло сам не знает какие точно цели у войны-спецоперации".
Если бы изначально была объявлена цель "захват херсонской области", уже можно было бы фиксить победу и сворачиваться. Если изначальная цель "вся Украина" то рф может фиксить поражение (поскольку оккупированные территории на всю Украину не тянут).
А если нет чётких целей, то и фиксить нечего. Называется "а чё хотели"? Это ближе всего к тому, что происходит. Уже никто не вспоминает "денацификацию", "демилитаризацию". Цели выдумываются по ходу пьесы.
В окружении президента России Владимира Путина практически все безусловно лояльны президенту, но само окружение совсем не однородно и взгляды на некоторые вопросы порой приводят к конфронтации в элитах, а это в свою очередь влияет на те решения которые принимает президент. В последнее время поляризация путинского окружения проходит по вопросу "что можно считать победой и конечной целью специальной военной операции?" Так, на сегодня, большинство элитных групп сходятся во мнении, что достаточным результатом так называемой "СВО" можно считать захват Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах, обозвав их ЛДНР, а дальше думать как быть с этими "образованиями". В числе приверженцев такой конфигурации окончания "СВО" не только бизнес и часть политической элиты, но и большая часть военных и силовых элит. И в Генштабе и в министерстве обороны в большинстве сходятся во мнениях, что хорошо бы проявить "жест доброй воли" и оставить часть захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях Украины и перенаправить усилия на захват Донецкой области (ДНР). С другой стороны, есть довольно мощное лобби представленное двумя ключевыми фигурами как Юрий Ковальчук и Николай Патрушев, которые видят окончание СВО в условном разделе мира на сферы влияния, где Россия на равных с двумя-тремя крупными "игроками" делит мир и диктует мировой порядок. Надо сказать, что президент осведомлен о позициях всего спектра элит, но непосредственная близость Ковальчука и Патрушева к "телу" делает их позицию более сильной при принятии решений президентом. Есть ещё один существенный нюанс, Патрушев мечтает поставить своего сына Дмитрия во главе государства уже весной следующего года и к этому времени "СВО" должна быть закончена и должен начаться политический процесс, поэтому несмотря на жёсткую риторику и непримиримую позицию в общении с Путиным Николай Патрушев все же допускает замораживание военных действий на каком-то промежуточном этапе, объявив это победой. Сейчас Патрушев и Ковальчук максимально давят на президента представляя следующий шаг в резком повышении эскалации, объявить военное положение и мобилизацию, и бросить основную часть мобилизованных войск на решение задач по захвату Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей Украины, а так же Молдовы. По мнению Патрушева эту задачу можно решить до зимы. Путин колеблется и решения вероятно будут половинчатыми, что в итоге не устроит ни одну из элитных групп, а в случае удачного контрнаступления Украинской армии хотя-бы по двум направлениям, вызовет недовольство элит решениями президента и это недовольство будет уже консолидированным. Довести эту войну до победы Путин не сможет потому что он пока и сам не понимает какой именно "победы" он может добиться, и в этом основная проблема. В попытках "нащупать" предел возможностей, при этом не рассорить, не разочаровать и не настроить против себя элиты Путин уверенно ведет страну к фиаско. https://t.me/generalsvr/956
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 сер, 2022 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Аксенов сообщил о погибшем в результате взрывов на аэродроме в Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов на военном аэродроме «Саки», расположенном около поселка Новофедоровка, погиб один человек. Ранее республиканский Минздрав сообщал о пяти пострадавших. «К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — сказал Сергей Аксенов.
По словам министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, в результате взрывов пострадали пять человек. Как отметил министр, одному из них проводится операция на грудь. По данным Минобороны России, на аэродроме «Саки» в районе поселка Новофедоровка сдетонировали несколько боеприпасов. По информации ведомства, авиационная техника не повреждена. Огневого воздействия, как отметили в Минобороны, на аэродром не было.
crumd написав:То есть, насколько аэродром противника стал менее боеспособным?
За кілька кілометрів від аеродрому хвилею вибивало/відкривало вікна і двері. На самому аеродромі (навіть якщо чудом не було прямого або уламкового попадання в АТ) мало б перевертати літаки і вертольоти. Ну і щось же все-таки на протязі години детонувало. Авіаційні управляємі ракети річ недешева. Пошкодження ВПП мені найменш цікаво. Це відновлять за пару днів.
vitaliian написав:A по моему логично. Если главком не в состоянии просчитать, что он может захватить, а чего не может, это называется "пуйло сам не знает какие точно цели у войны-спецоперации".
Он не военный. Ему пообещали и он поверил. Тем более ему столько лет пели на ухо про "аналоговнет" что он и сам уверовал в это. На самом деле все получилось как получилось. Но он гопник с детства, поэтому не привык отступать. Как то в интервью рассказывал про драки. Оно было маленькое ростом, хилое, но гавнистое в детстве, таким и остался. При чем с такими же понятиями. Так что еще раз. Цель-вся Украина и он не отступится.
Если бы изначально была объявлена цель "захват херсонской области", уже можно было бы фиксить победу и сворачиваться. Если изначальная цель "вся Украина" то рф может фиксить поражение (поскольку оккупированные территории на всю Украину не тянут).
Зачем ему фиксить? Он уверен что вот вот украинские войска выдохнутся, кончится оружие, а западным странам Украина надоест и они перестанут ее снабжать оружием БК и финансово.
Уже никто не вспоминает "денацификацию", "демилитаризацию".
Это изначально была лапша. Не мог же он своим гражданам сказать. Я ужасный агрессор, хочу Украину захватить.
В окружении президента России Владимира Путина практически все безусловно лояльны президенту, но само окружение совсем не однородно и взгляды на некоторые вопросы порой приводят к конфронтации в элитах, а это в свою очередь влияет на те решения которые принимает президент. В последнее время поляризация путинского окружения проходит по вопросу "что можно считать победой и конечной целью специальной военной операции?" Так, на сегодня, большинство элитных групп сходятся во мнении, что достаточным результатом так называемой "СВО" можно считать захват Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах, обозвав их ЛДНР, а дальше думать как быть с этими "образованиями". В числе приверженцев такой конфигурации окончания "СВО" не только бизнес и часть политической элиты, но и большая часть военных и силовых элит. И в Генштабе и в министерстве обороны в большинстве сходятся во мнениях, что хорошо бы проявить "жест доброй воли" и оставить часть захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях Украины и перенаправить усилия на захват Донецкой области (ДНР). С другой стороны, есть довольно мощное лобби представленное двумя ключевыми фигурами как Юрий Ковальчук и Николай Патрушев, которые видят окончание СВО в условном разделе мира на сферы влияния, где Россия на равных с двумя-тремя крупными "игроками" делит мир и диктует мировой порядок. Надо сказать, что президент осведомлен о позициях всего спектра элит, но непосредственная близость Ковальчука и Патрушева к "телу" делает их позицию более сильной при принятии решений президентом. Есть ещё один существенный нюанс, Патрушев мечтает поставить своего сына Дмитрия во главе государства уже весной следующего года и к этому времени "СВО" должна быть закончена и должен начаться политический процесс, поэтому несмотря на жёсткую риторику и непримиримую позицию в общении с Путиным Николай Патрушев все же допускает замораживание военных действий на каком-то промежуточном этапе, объявив это победой. Сейчас Патрушев и Ковальчук максимально давят на президента представляя следующий шаг в резком повышении эскалации, объявить военное положение и мобилизацию, и бросить основную часть мобилизованных войск на решение задач по захвату Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей Украины, а так же Молдовы. По мнению Патрушева эту задачу можно решить до зимы. Путин колеблется и решения вероятно будут половинчатыми, что в итоге не устроит ни одну из элитных групп, а в случае удачного контрнаступления Украинской армии хотя-бы по двум направлениям, вызовет недовольство элит решениями президента и это недовольство будет уже консолидированным. Довести эту войну до победы Путин не сможет потому что он пока и сам не понимает какой именно "победы" он может добиться, и в этом основная проблема. В попытках "нащупать" предел возможностей, при этом не рассорить, не разочаровать и не настроить против себя элиты Путин уверенно ведет страну к фиаско. https://t.me/generalsvr/956
Генерал не понятно кто и не понятно какой у него инсайд. Я например не верю что то кто то больше влияет на Путена чем сам Путен. Вспомните то злощастное совещание. Там видно как все обоср-ись после того что им сказал хозяин.