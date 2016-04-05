В окружении президента России Владимира Путина практически все безусловно лояльны президенту, но само окружение совсем не однородно и взгляды на некоторые вопросы порой приводят к конфронтации в элитах, а это в свою очередь влияет на те решения которые принимает президент. В последнее время поляризация путинского окружения проходит по вопросу "что можно считать победой и конечной целью специальной военной операции?" Так, на сегодня, большинство элитных групп сходятся во мнении, что достаточным результатом так называемой "СВО" можно считать захват Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах, обозвав их ЛДНР, а дальше думать как быть с этими "образованиями". В числе приверженцев такой конфигурации окончания "СВО" не только бизнес и часть политической элиты, но и большая часть военных и силовых элит. И в Генштабе и в министерстве обороны в большинстве сходятся во мнениях, что хорошо бы проявить "жест доброй воли" и оставить часть захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях Украины и перенаправить усилия на захват Донецкой области (ДНР). С другой стороны, есть довольно мощное лобби представленное двумя ключевыми фигурами как Юрий Ковальчук и Николай Патрушев, которые видят окончание СВО в условном разделе мира на сферы влияния, где Россия на равных с двумя-тремя крупными "игроками" делит мир и диктует мировой порядок. Надо сказать, что президент осведомлен о позициях всего спектра элит, но непосредственная близость Ковальчука и Патрушева к "телу" делает их позицию более сильной при принятии решений президентом. Есть ещё один существенный нюанс, Патрушев мечтает поставить своего сына Дмитрия во главе государства уже весной следующего года и к этому времени "СВО" должна быть закончена и должен начаться политический процесс, поэтому несмотря на жёсткую риторику и непримиримую позицию в общении с Путиным Николай Патрушев все же допускает замораживание военных действий на каком-то промежуточном этапе, объявив это победой. Сейчас Патрушев и Ковальчук максимально давят на президента представляя следующий шаг в резком повышении эскалации, объявить военное положение и мобилизацию, и бросить основную часть мобилизованных войск на решение задач по захвату Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей Украины, а так же Молдовы. По мнению Патрушева эту задачу можно решить до зимы. Путин колеблется и решения вероятно будут половинчатыми, что в итоге не устроит ни одну из элитных групп, а в случае удачного контрнаступления Украинской армии хотя-бы по двум направлениям, вызовет недовольство элит решениями президента и это недовольство будет уже консолидированным. Довести эту войну до победы Путин не сможет потому что он пока и сам не понимает какой именно "победы" он может добиться, и в этом основная проблема. В попытках "нащупать" предел возможностей, при этом не рассорить, не разочаровать и не настроить против себя элиты Путин уверенно ведет страну к фиаско.