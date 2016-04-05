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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1988198919901991
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки пишут:
    Глава частично признанной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что город Попасная, возможно, восстанавливаться не будет....Ранее глава республики говорил, что в Попасной повреждены около 96% зданий и сооружений.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:44

  Kudrjavuy написав:Удар по аэродрому был собственными средствами поражения.

Навряд чи у нас один Грім завалявся. Скоріш за все - дрони-камікадзе.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:пипец "Эспресо" был рейтинговый канал.


Тобто, якщо не надто рейтинговий - можна без правової підстави та рішення суду закривати?!!

Боронимось від авторитаризму, щоб аналогічний збудувати тут?!!
Боремось проти зовнішнього беззаконня, щоб створити його кальку у себе в країні?!!
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:54

Ещё одна новость достойная этой ветки:
https://graty.me/uk/news/pishov-sluzhit ... orgnennya/
....................................................
Вищий антикорупційний суд 26 липня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Олександром Омельченком і суддею Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитром Лобанем, обвинуваченим в отриманні хабара в 20 тисяч доларів за ухвалення судового рішення за позовом виробничого кооперативу «Лутава».

Лобан 24 лютого пішов в армію. Оборону держави суд назвав однією з пом’якшуючих обставин для визначення покарання. Хоча вину суддя таки визнав і покаявся.

Суд присудив йому три роки випробувального терміну і конфіскував у нього сім тисяч доларів — першу частину хабара, яку він встиг потратити до отримання другої.

Детальніше про справу — у замітці «Ґрат».

Дмитро Лобан народився в Санкт-Петербурзі в Російській Федерації. Він був призначений суддею Чернігівського окружного адміністративного суду президентом Віктором Януковичем у травні 2012-го. Через п’ять років — у квітні 2019-го став суддею безстроково. І під кінець того ж року його затримали під час отримання другого траншу хабара — на загальну суму, за даними слідства, 20 тисяч доларів.
...................................

Я не увидел пожизненного запрета заниматься юридической деятельностью, а так же находиться на гос службе :?:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:город Попасная, возможно, восстанавливаться не будет...

Я заходив в тлг канал Попасної, коли там була бавовна. Публіка вірила, що расєя їх відбудує. Я запитав "а Дебальцево вже відбудували? Разом з углегорском..Ще з лютого 2015"
Невдобно промовчали.

  stm написав:Придерживаемся версии "А кто это у нас там курит?" ))))

Certainly)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:45

  Hotab написав:
  otg написав:город Попасная, возможно, восстанавливаться не будет...

Я заходив в тлг канал Попасної, коли там була бавовна. Публіка вірила, що расєя їх відбудує. Я запитав "а Дебальцево вже відбудували? Разом з углегорском..Ще з лютого 2015"
Невдобно промовчали.

- А из Попасной там кто-нибудь был?
- Вернее, а они(жители Попасной) об этом знают?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:- А из Попасной там кто-нибудь был?
- Вернее, а они(жители Попасной) об этом знают

Зайди и спроси. https://t.me/popasnaya2022
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 00:06

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:- А из Попасной там кто-нибудь был?
- Вернее, а они(жители Попасной) об этом знают

Зайди и спроси. https://t.me/popasnaya2022

- Kindergarten... :shock: :mrgreen:
А мозгов ещё больше.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 00:16

  juristkostya написав:
  Investor_K написав:........
В военное время демократия н кому не нужна. Нужна тол ко победа

Наверное, потому в Израиле эффективный парламент, относительно небольшие полномочия у президента и плюрализм в прессе.

Простите, несерьёзно.
Сравнивать сегодняшнюю "войну" в Израиле с войной в Украине...
Там были серьёзные войны, угрожавшие существованию Израиля, но все они были краткосрочными или аналогичными нашей "восьмилетней войне" до 24.02.
А плюрализма у нас и сегодня избыток. Чего стоят регулярные посты Schmit. :)
ЛАД
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