Глава частично признанной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что город Попасная, возможно, восстанавливаться не будет....Ранее глава республики говорил, что в Попасной повреждены около 96% зданий и сооружений.
https://graty.me/uk/news/pishov-sluzhit ... orgnennya/ .................................................... Вищий антикорупційний суд 26 липня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Олександром Омельченком і суддею Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитром Лобанем, обвинуваченим в отриманні хабара в 20 тисяч доларів за ухвалення судового рішення за позовом виробничого кооперативу «Лутава».
Лобан 24 лютого пішов в армію. Оборону держави суд назвав однією з пом’якшуючих обставин для визначення покарання. Хоча вину суддя таки визнав і покаявся.
Суд присудив йому три роки випробувального терміну і конфіскував у нього сім тисяч доларів — першу частину хабара, яку він встиг потратити до отримання другої.
Детальніше про справу — у замітці «Ґрат».
Дмитро Лобан народився в Санкт-Петербурзі в Російській Федерації. Він був призначений суддею Чернігівського окружного адміністративного суду президентом Віктором Януковичем у травні 2012-го. Через п’ять років — у квітні 2019-го став суддею безстроково. І під кінець того ж року його затримали під час отримання другого траншу хабара — на загальну суму, за даними слідства, 20 тисяч доларів. ...................................
Я не увидел пожизненного запрета заниматься юридической деятельностью, а так же находиться на гос службе
Investor_K написав:........ В военное время демократия н кому не нужна. Нужна тол ко победа
Наверное, потому в Израиле эффективный парламент, относительно небольшие полномочия у президента и плюрализм в прессе.
Простите, несерьёзно. Сравнивать сегодняшнюю "войну" в Израиле с войной в Украине... Там были серьёзные войны, угрожавшие существованию Израиля, но все они были краткосрочными или аналогичными нашей "восьмилетней войне" до 24.02. А плюрализма у нас и сегодня избыток. Чего стоят регулярные посты Schmit.