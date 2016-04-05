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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1988198919901991
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 04:39

  Hotab написав:
  otg написав:город Попасная, возможно, восстанавливаться не будет...

Я заходив в тлг канал Попасної, коли там була бавовна. Публіка вірила, що расєя їх відбудує. Я запитав "а Дебальцево вже відбудували? Разом з углегорском..Ще з лютого 2015"
Невдобно промовчали.

  stm написав:Придерживаемся версии "А кто это у нас там курит?" ))))

Certainly)

Дауни донині шукають "хароших рускіх" серед московитів????
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 04:42

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  Investor_K написав:........
В военное время демократия н кому не нужна. Нужна тол ко победа

Наверное, потому в Израиле эффективный парламент, относительно небольшие полномочия у президента и плюрализм в прессе.

Простите, несерьёзно.
Сравнивать сегодняшнюю "войну" в Израиле с войной в Украине...
Там были серьёзные войны, угрожавшие существованию Израиля, но все они были краткосрочными или аналогичными нашей "восьмилетней войне" до 24.02.
А плюрализма у нас и сегодня избыток. Чего стоят регулярные посты Schmit. :)

І твої також. Ти кончений ватнік, проте цього не розумієш.

Плюралізм і надлишок ватніків - боком вилазить державі.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 04:56

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:Але ж і 73% ідея "армовіра" не зайшла.
Так що надіймося хіба що "війна" добавить колективного розуму, але читаючи пости долярчика цього не спостерігаю.


У обліковки Флай змінився оператор чи просто перевзувся в стрибку? Ти ж наче раніше не підтримував армовір?

я не підтримував ПАПу (і Зе теж),
ти не можеш зрозуміти, що -2 менше чим -1
або що мінус 1 більше за мінус 2
Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%
То хто ліпший?

Ти взагалі нікого не підтримуєш. Сидиш у селі Житомирської області і звідси пишеш пасквилі, "інтелехтуал"
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