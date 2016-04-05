|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 10 сер, 2022 04:39
Hotab написав: otg написав:
город Попасная, возможно, восстанавливаться не будет...
Я заходив в тлг канал Попасної, коли там була бавовна. Публіка вірила, що расєя їх відбудує. Я запитав "а Дебальцево вже відбудували? Разом з углегорском..Ще з лютого 2015"
Невдобно промовчали.
stm написав:
Придерживаемся версии "А кто это у нас там курит?" ))))
Certainly)
Дауни донині шукають "хароших рускіх" серед московитів????
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22948
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 04:42
ЛАД написав: juristkostya написав: Investor_K написав:
........
В военное время демократия н кому не нужна. Нужна тол ко победа
Наверное, потому в Израиле эффективный парламент, относительно небольшие полномочия у президента и плюрализм в прессе.
Простите, несерьёзно.
Сравнивать сегодняшнюю "войну" в Израиле с войной в Украине...
Там были
серьёзные войны, угрожавшие существованию Израиля, но все они были краткосрочными или аналогичными нашей "восьмилетней войне" до 24.02.
А плюрализма у нас и сегодня избыток. Чего стоят регулярные посты Schmit.
І твої також. Ти кончений ватнік, проте цього не розумієш.
Плюралізм і надлишок ватніків - боком вилазить державі.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22948
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 04:56
flyman написав: drevlyanin написав: flyman написав:
Але ж і 73% ідея "армовіра" не зайшла.
Так що надіймося хіба що "війна" добавить колективного розуму, але читаючи пости долярчика цього не спостерігаю.
У обліковки Флай змінився оператор чи просто перевзувся в стрибку? Ти ж наче раніше не підтримував армовір?
я не підтримував ПАПу (і Зе теж),
ти не можеш зрозуміти, що -2 менше чим -1
або що мінус 1 більше за мінус 2
Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%
То хто ліпший?
Ти взагалі нікого не підтримуєш. Сидиш у селі Житомирської області і звідси пишеш пасквилі, "інтелехтуал"
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22948
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2404 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|100172
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|460795
|
|
|1
|3491
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|