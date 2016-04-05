Investor_K написав:........ В военное время демократия н кому не нужна. Нужна тол ко победа
Наверное, потому в Израиле эффективный парламент, относительно небольшие полномочия у президента и плюрализм в прессе.
Простите, несерьёзно. Сравнивать сегодняшнюю "войну" в Израиле с войной в Украине... Там были серьёзные войны, угрожавшие существованию Израиля, но все они были краткосрочными или аналогичными нашей "восьмилетней войне" до 24.02. А плюрализма у нас и сегодня избыток. Чего стоят регулярные посты Schmit.
І твої також. Ти кончений ватнік, проте цього не розумієш.
Плюралізм і надлишок ватніків - боком вилазить державі.
otg написав:Генерал не понятно кто и не понятно какой у него инсайд
если у вас есть лучше инсайд - выкладывайте, обсудим. А за неимением лучшего критиковать то что есть = критиканство. Я тоже не всему верю, но пока что из всех ванг он наиболее вменяемый.
Країна-агресор Росія запросила на четвер, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомляють російські пропагандисти.
Як повідомило російському пропагандистському ресурсу РИА Новости джерело в РБ ООН, як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі.
Інше російське пропагандистське агентствл ТАСС зазначило, що начебто «Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ «Ураган» житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС».
угадайте с 3х попыток зачем пуйлу собирать совбез ради какой то электростанции на оккупированной территории. Тем более февральский совбез "дал добро" ни признание днр лнр, к которым ЗАЭС отношения не имеет. Оккупированные территории никак не легитимизированы в законодательстве рф. Защиты они не просили. Разрешение на оккупацию от совбеза не получали.
Если пуйло "боится взрывов" на украинских АЭС, логичнее было бы искать международные форматы - ООН, МАГАТЭ. Но нет, "порешать" все вопросы он хочет без них. А то ещё вылезет, что он сам заминировал станцию и сам же по ней пуляет.
активно идёт подготовка одного из сценариев развития конфликта, когда Путин сможет реализовать возможность применения тактического ядерного оружия. Недавний обстрел российскими войсками ими же оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре, это часть реализации этого сценария. По распоряжению командования российских Вооруженных сил Запорожская АЭС была заминирована, в том числе заминирован один из энергоблоков станции. При реализации этого плана будет взорвана часть сооружений на станции и поврежден энергоблок, при этом Путин выступит обвинив руководство Украины в ядерном терроризме, возложив ответственность за взрывы на Украину и приравняет "ядерный терроризм" к применению ядерного оружия со стороны Украины дав приказ использовать тактическое ядерное оружие как "ответную" меру. https://t.me/generalsvr/995
интересно, какой будет ответ Запада на применение пуйлом ТЯО? новые санкции.