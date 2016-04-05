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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1988198919901991
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 04:39

  Hotab написав:
  otg написав:город Попасная, возможно, восстанавливаться не будет...

Я заходив в тлг канал Попасної, коли там була бавовна. Публіка вірила, що расєя їх відбудує. Я запитав "а Дебальцево вже відбудували? Разом з углегорском..Ще з лютого 2015"
Невдобно промовчали.

  stm написав:Придерживаемся версии "А кто это у нас там курит?" ))))

Certainly)

Дауни донині шукають "хароших рускіх" серед московитів????
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 04:42

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  Investor_K написав:........
В военное время демократия н кому не нужна. Нужна тол ко победа

Наверное, потому в Израиле эффективный парламент, относительно небольшие полномочия у президента и плюрализм в прессе.

Простите, несерьёзно.
Сравнивать сегодняшнюю "войну" в Израиле с войной в Украине...
Там были серьёзные войны, угрожавшие существованию Израиля, но все они были краткосрочными или аналогичными нашей "восьмилетней войне" до 24.02.
А плюрализма у нас и сегодня избыток. Чего стоят регулярные посты Schmit. :)

І твої також. Ти кончений ватнік, проте цього не розумієш.

Плюралізм і надлишок ватніків - боком вилазить державі.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 04:56

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:Але ж і 73% ідея "армовіра" не зайшла.
Так що надіймося хіба що "війна" добавить колективного розуму, але читаючи пости долярчика цього не спостерігаю.


У обліковки Флай змінився оператор чи просто перевзувся в стрибку? Ти ж наче раніше не підтримував армовір?

я не підтримував ПАПу (і Зе теж),
ти не можеш зрозуміти, що -2 менше чим -1
або що мінус 1 більше за мінус 2
Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%
То хто ліпший?

Ти взагалі нікого не підтримуєш. Сидиш у селі Житомирської області і звідси пишеш пасквилі, "інтелехтуал"
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 07:02

  otg написав:Генерал не понятно кто и не понятно какой у него инсайд
если у вас есть лучше инсайд - выкладывайте, обсудим. А за неимением лучшего критиковать то что есть = критиканство. Я тоже не всему верю, но пока что из всех ванг он наиболее вменяемый.
Країна-агресор Росія запросила на четвер, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Як повідомило російському пропагандистському ресурсу РИА Новости джерело в РБ ООН, як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі.

Інше російське пропагандистське агентствл ТАСС зазначило, що начебто «Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ «Ураган» житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС».

https://glavcom.ua/world/tsinizm-okupan ... 66924.html
угадайте с 3х попыток зачем пуйлу собирать совбез ради какой то электростанции на оккупированной территории. Тем более февральский совбез "дал добро" ни признание днр лнр, к которым ЗАЭС отношения не имеет. Оккупированные территории никак не легитимизированы в законодательстве рф. Защиты они не просили. Разрешение на оккупацию от совбеза не получали.

Если пуйло "боится взрывов" на украинских АЭС, логичнее было бы искать международные форматы - ООН, МАГАТЭ. Но нет, "порешать" все вопросы он хочет без них. А то ещё вылезет, что он сам заминировал станцию и сам же по ней пуляет.
активно идёт подготовка одного из сценариев развития конфликта, когда Путин сможет реализовать возможность применения тактического ядерного оружия. Недавний обстрел российскими войсками ими же оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре, это часть реализации этого сценария. По распоряжению командования российских Вооруженных сил Запорожская АЭС была заминирована, в том числе заминирован один из энергоблоков станции. При реализации этого плана будет взорвана часть сооружений на станции и поврежден энергоблок, при этом Путин выступит обвинив руководство Украины в ядерном терроризме, возложив ответственность за взрывы на Украину и приравняет "ядерный терроризм" к применению ядерного оружия со стороны Украины дав приказ использовать тактическое ядерное оружие как "ответную" меру.
https://t.me/generalsvr/995

интересно, какой будет ответ Запада на применение пуйлом ТЯО? новые санкции.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 07:49

  Frant написав:
  flyman написав:
  drevlyanin написав:
У обліковки Флай змінився оператор чи просто перевзувся в стрибку? Ти ж наче раніше не підтримував армовір?

я не підтримував ПАПу (і Зе теж),
ти не можеш зрозуміти, що -2 менше чим -1
або що мінус 1 більше за мінус 2
Порошенко мінус 7% території, Зеленьский мінус 25%
То хто ліпший?

Ти взагалі нікого не підтримуєш. Сидиш у селі Житомирської області і звідси пишеш пасквилі, "інтелехтуал"

Що є то є, майстерність не проп"єш
flyman
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