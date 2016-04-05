Додано: Сер 10 сер, 2022 07:02

otg написав: Генерал не понятно кто и не понятно какой у него инсайд Генерал не понятно кто и не понятно какой у него инсайд





Як повідомило російському пропагандистському ресурсу РИА Новости джерело в РБ ООН, як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі.



Інше російське пропагандистське агентствл ТАСС зазначило, що начебто «Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ «Ураган» житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС».



https://glavcom.ua/world/tsinizm-okupan ... 66924.html Країна-агресор Росія запросила на четвер, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомляють російські пропагандисти.Як повідомило російському пропагандистському ресурсу РИА Новости джерело в РБ ООН, як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі.Інше російське пропагандистське агентствл ТАСС зазначило, що начебто «Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ «Ураган» житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС».



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активно идёт подготовка одного из сценариев развития конфликта, когда Путин сможет реализовать возможность применения тактического ядерного оружия. Недавний обстрел российскими войсками ими же оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре, это часть реализации этого сценария. По распоряжению командования российских Вооруженных сил Запорожская АЭС была заминирована, в том числе заминирован один из энергоблоков станции. При реализации этого плана будет взорвана часть сооружений на станции и поврежден энергоблок, при этом Путин выступит обвинив руководство Украины в ядерном терроризме, возложив ответственность за взрывы на Украину и приравняет "ядерный терроризм" к применению ядерного оружия со стороны Украины дав приказ использовать тактическое ядерное оружие как "ответную" меру.

если у вас есть лучше инсайд - выкладывайте, обсудим. А за неимением лучшего критиковать то что есть = критиканство. Я тоже не всему верю, но пока что из всех ванг он наиболее вменяемый.угадайте с 3х попыток зачем пуйлу собирать совбез ради какой то электростанции на оккупированной территории. Тем более февральский совбез "дал добро" ни признание днр лнр, к которым ЗАЭС отношения не имеет. Оккупированные территории никак не легитимизированы в законодательстве рф. Защиты они не просили. Разрешение на оккупацию от совбеза не получали.Если пуйло "боится взрывов" на украинских АЭС, логичнее было бы искать международные форматы - ООН, МАГАТЭ. Но нет, "порешать" все вопросы он хочет без них. А то ещё вылезет, что он сам заминировал станцию и сам же по ней пуляет.интересно, какой будет ответ Запада на применение пуйлом ТЯО? новые санкции.