Investor_K написав:........ В военное время демократия н кому не нужна. Нужна тол ко победа
Наверное, потому в Израиле эффективный парламент, относительно небольшие полномочия у президента и плюрализм в прессе.
Простите, несерьёзно. Сравнивать сегодняшнюю "войну" в Израиле с войной в Украине... Там были серьёзные войны, угрожавшие существованию Израиля, но все они были краткосрочными или аналогичными нашей "восьмилетней войне" до 24.02. А плюрализма у нас и сегодня избыток. Чего стоят регулярные посты Schmit.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 10 сер, 2022 01:03, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав: В военное время демократия н кому не нужна. Нужна тол ко победа
Наверное, потому в Израиле эффективный парламент, относительно небольшие полномочия у президента и плюрализм в прессе.
Эффективный парламент, который чуть ли не три раза в год переизбирается? Там грызня политсил почище нашей. Израиль и во время войн 60-70х спасала, и сейчас спасает мощная поддержка США и расставленные ими красные флажки.
vitaliian написав: мир не крутится вокруг Украины, это повторяют только наши сми, в западном информационном пространстве тема нашей войны не на 1м и даже не на 5м месте (чтобы такое повторять по 20 раз). Когда напади и после Бучи об этом писали все, но новости из Украины быстро сменились другими.
Таксист-американец, в машине которого мы с женой сегодня ехали из клиники, вполне в курсе дела, выразил нам сочувствие и согласился, что беженцам надо помогать (о поставках оружия не говорили ). События в Крыму сейчас вообще на первых полосах.
otg написав:Генерал не понятно кто и не понятно какой у него инсайд
если у вас есть лучше инсайд - выкладывайте, обсудим. А за неимением лучшего критиковать то что есть = критиканство. Я тоже не всему верю, но пока что из всех ванг он наиболее вменяемый.
Країна-агресор Росія запросила на четвер, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомляють російські пропагандисти.
Як повідомило російському пропагандистському ресурсу РИА Новости джерело в РБ ООН, як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі.
Інше російське пропагандистське агентствл ТАСС зазначило, що начебто «Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ «Ураган» житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС».
угадайте с 3х попыток зачем пуйлу собирать совбез ради какой то электростанции на оккупированной территории. Тем более февральский совбез "дал добро" ни признание днр лнр, к которым ЗАЭС отношения не имеет. Оккупированные территории никак не легитимизированы в законодательстве рф. Защиты они не просили. Разрешение на оккупацию от совбеза не получали.
Если пуйло "боится взрывов" на украинских АЭС, логичнее было бы искать международные форматы - ООН, МАГАТЭ. Но нет, "порешать" все вопросы он хочет без них. А то ещё вылезет, что он сам заминировал станцию и сам же по ней пуляет.
активно идёт подготовка одного из сценариев развития конфликта, когда Путин сможет реализовать возможность применения тактического ядерного оружия. Недавний обстрел российскими войсками ими же оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре, это часть реализации этого сценария. По распоряжению командования российских Вооруженных сил Запорожская АЭС была заминирована, в том числе заминирован один из энергоблоков станции. При реализации этого плана будет взорвана часть сооружений на станции и поврежден энергоблок, при этом Путин выступит обвинив руководство Украины в ядерном терроризме, возложив ответственность за взрывы на Украину и приравняет "ядерный терроризм" к применению ядерного оружия со стороны Украины дав приказ использовать тактическое ядерное оружие как "ответную" меру. https://t.me/generalsvr/995
интересно, какой будет ответ Запада на применение пуйлом ТЯО? новые санкции.
Ти думаєш втекти від війни, заховатись, заникатись у лісовій глуші? Ти не вкурсі, що було в лютому-березні біля Києва, в Житомирській, Чернігівській,Сумській областях? Як дикі істоти, сучасні фашисти з Московії, гвалтували і вбивали жінок, стариків, чоловіків? Як мародерили все, що бачили?
stm написав:.. Придерживаемся версии "А кто это у нас там курит?" )))))
по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто. Вероятнее всего сброс бимбы с БПЛА. Время подобрали четко, во время полетов, когда отключены дроновые глушилки, дабы не глушить авионику собственных литаков Ждем спутниковых снимков
Востаннє редагувалось sequence в Сер 10 сер, 2022 08:23, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто.
верится с трудом , гуляет видео с первой чорнобаевки - камазами тащат побитие вертолети в ремонт + свежее видео от мчс-ников крима - обломок насквозь прошил легковое авто на стоянке, обломок метров 5 , металл, строительная конструкция + видео квартири , где ВИРВАЛО входную дверь и погнуло ригеля замка ударной волной.