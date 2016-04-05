мне тоже, но так написал местный военный где-то кому-то комментариях.
Военному городку не повезло, он был ближе чем литаки к складу ГСМ - это как раз он эпичный гриб дал, а не бимбы.
но посмотрим, будут скоро спутники
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Додано: Сер 10 сер, 2022 08:32
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:36
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
русня никогда не признается, даже видео где 2 гриба одновременно , ОНИ УПОРОТО позиционируют как сьемку с двух разних мест , склейкой и дефектами камери.
Говнами исходят , но не признают.
Пуйло мариман, он живет кораблями...., как петро , а самолети-серуни, самолетов не жалко.
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:38
Все норм.
-9 російських літаків, неначе.
Ганебні московитські шакали не захотіли визнавати, що пропустили удар 3-х ракет (три потужних вибухи на відео).
Цікаво, скільки рускіх стали "харошими"?
Початок достойний))))
Да, сьогодні в російському Єйську - загорілась нафтобаза.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 сер, 2022 08:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:42
Мизантрóп ну да, за дверь особенно - сняли всю конструкцию, метнулись кабанчиком к 50т прессу и продавили дверь по всей плоскости , чтоби било правдоподобно.
Похоже на работу в порту Бердянск, тоже все сошлось - БК, ТОПЛИВО , ВРЕМЯ и МЕСТО.
Русня так била увлечена вилетами , ассами , что позабила наставления по летному делу.
Обваловка - наше все, зачем строить и укреплять? зачем? На бумаге бетонние каземати, на деле сделаем обваловку.
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:45
А де місцеві ватніки,які все шукають "хароших рускіх"?
Цікаво би їх послухати/почитати)))
Голод, холод, вогонь, свинець, сталь,чавун - найкращі ліки від ватнічества
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:47
тоже мне, бином Ньютона, что знает двое - то знает свинья.
Через день-два всё будут знать в Саках, еще через полчаса интернет.
Скорее всего бимба попала на открытый склад ракет, те сдетонировали и подожгли ГСМ, что дало уже эпичный взрыв. Ну, или было два квадрика, в чем сомневаюсь..
Никаких ATACMS или Гарпунов не было
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:47
Goodman
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:49
sequence во всем с вами согласен, война технологий, война расчетов , науки и техники.
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:51
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