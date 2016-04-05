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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19891990199119921993>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:32

  Goodman написав:..
верится с трудом ..

мне тоже, но так написал местный военный где-то кому-то комментариях.
Военному городку не повезло, он был ближе чем литаки к складу ГСМ - это как раз он эпичный гриб дал, а не бимбы.
но посмотрим, будут скоро спутники
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:36

  Goodman написав:
  sequence написав:по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто.

верится с трудом , гуляет видео с первой чорнобаевки - камазами тащат побитие вертолети в ремонт + свежее видео от мчс-ников крима - обломок насквозь прошил легковое авто на стоянке, обломок метров 5 , металл, строительная конструкция + видео квартири , где ВИРВАЛО входную дверь и погнуло ригеля замка ударной волной.

Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:но посмотрим, будут скоро спутники

русня никогда не признается, даже видео где 2 гриба одновременно , ОНИ УПОРОТО позиционируют как сьемку с двух разних мест , склейкой и дефектами камери.
Говнами исходят , но не признают.
Пуйло мариман, он живет кораблями...., как петро , а самолети-серуни, самолетов не жалко.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:38

  sequence написав:
  Goodman написав:..
верится с трудом ..

мне тоже, но так написал местный военный где-то кому-то комментариях.
Военному городку не повезло, он был ближе чем литаки к складу ГСМ - это как раз он эпичный гриб дал, а не бимбы.
но посмотрим, будут скоро спутники

Все норм.
-9 російських літаків, неначе.
Ганебні московитські шакали не захотіли визнавати, що пропустили удар 3-х ракет (три потужних вибухи на відео).
Цікаво, скільки рускіх стали "харошими"?

Початок достойний))))

Да, сьогодні в російському Єйську - загорілась нафтобаза.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 сер, 2022 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:42

Мизантрóп ну да, за дверь особенно - сняли всю конструкцию, метнулись кабанчиком к 50т прессу и продавили дверь по всей плоскости , чтоби било правдоподобно.
Похоже на работу в порту Бердянск, тоже все сошлось - БК, ТОПЛИВО , ВРЕМЯ и МЕСТО.
Русня так била увлечена вилетами , ассами , что позабила наставления по летному делу.
Обваловка - наше все, зачем строить и укреплять? зачем? На бумаге бетонние каземати, на деле сделаем обваловку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:45

А де місцеві ватніки,які все шукають "хароших рускіх"?
Цікаво би їх послухати/почитати)))

Голод, холод, вогонь, свинець, сталь,чавун - найкращі ліки від ватнічества
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:47

  Goodman написав:русня никогда не признается..

тоже мне, бином Ньютона, что знает двое - то знает свинья.
Через день-два всё будут знать в Саках, еще через полчаса интернет.
Скорее всего бимба попала на открытый склад ракет, те сдетонировали и подожгли ГСМ, что дало уже эпичный взрыв. Ну, или было два квадрика, в чем сомневаюсь..
Никаких ATACMS или Гарпунов не было
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:47

Goodman https://t.me/BerezaJuice/18488
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:49

sequence во всем с вами согласен, война технологий, война расчетов , науки и техники.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:51

В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.

http://surl.li/cqsds - BBC
ЛАД
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