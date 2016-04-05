мне тоже, но так написал местный военный где-то кому-то комментариях. Военному городку не повезло, он был ближе чем литаки к складу ГСМ - это как раз он эпичный гриб дал, а не бимбы. но посмотрим, будут скоро спутники
sequence написав:по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто.
верится с трудом , гуляет видео с первой чорнобаевки - камазами тащат побитие вертолети в ремонт + свежее видео от мчс-ников крима - обломок насквозь прошил легковое авто на стоянке, обломок метров 5 , металл, строительная конструкция + видео квартири , где ВИРВАЛО входную дверь и погнуло ригеля замка ударной волной.
sequence написав:но посмотрим, будут скоро спутники
русня никогда не признается, даже видео где 2 гриба одновременно , ОНИ УПОРОТО позиционируют как сьемку с двух разних мест , склейкой и дефектами камери. Говнами исходят , но не признают. Пуйло мариман, он живет кораблями...., как петро , а самолети-серуни, самолетов не жалко.
мне тоже, но так написал местный военный где-то кому-то комментариях. Военному городку не повезло, он был ближе чем литаки к складу ГСМ - это как раз он эпичный гриб дал, а не бимбы. но посмотрим, будут скоро спутники
Все норм. -9 російських літаків, неначе. Ганебні московитські шакали не захотіли визнавати, що пропустили удар 3-х ракет (три потужних вибухи на відео). Цікаво, скільки рускіх стали "харошими"?
Початок достойний))))
Да, сьогодні в російському Єйську - загорілась нафтобаза.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 сер, 2022 08:42, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп ну да, за дверь особенно - сняли всю конструкцию, метнулись кабанчиком к 50т прессу и продавили дверь по всей плоскости , чтоби било правдоподобно. Похоже на работу в порту Бердянск, тоже все сошлось - БК, ТОПЛИВО , ВРЕМЯ и МЕСТО. Русня так била увлечена вилетами , ассами , что позабила наставления по летному делу. Обваловка - наше все, зачем строить и укреплять? зачем? На бумаге бетонние каземати, на деле сделаем обваловку.
тоже мне, бином Ньютона, что знает двое - то знает свинья. Через день-два всё будут знать в Саках, еще через полчаса интернет. Скорее всего бимба попала на открытый склад ракет, те сдетонировали и подожгли ГСМ, что дало уже эпичный взрыв. Ну, или было два квадрика, в чем сомневаюсь.. Никаких ATACMS или Гарпунов не было
В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.