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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1990199119921993>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:54

  ЛАД написав:
В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.

http://surl.li/cqsds - BBC

Ватніки переживають за Московію і Угорщину? Які дивні створіння!
А Крим,який "постраждав" вчора????
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мизантрóп написав:
  Goodman написав:
  sequence написав:по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто.

верится с трудом , гуляет видео с первой чорнобаевки - камазами тащат побитие вертолети в ремонт + свежее видео от мчс-ников крима - обломок насквозь прошил легковое авто на стоянке, обломок метров 5 , металл, строительная конструкция + видео квартири , где ВИРВАЛО входную дверь и погнуло ригеля замка ударной волной.

Зображення
Подоляк о взрывах в Крыму: "Мы здесь при чем?"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму. Он предположил, что это может быть дело рук партизан.

На вопрос ведущей, берет ли Киев ответственность за взрывы в Крыму, Подоляк заявил: "Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, пожалуй, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил российской федерации".
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:01

  GALeon написав:На вопрос ведущей, берет ли Киев ответственность за взрывы в Крыму, Подоляк заявил: "Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, пожалуй, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил российской федерации".
рязанский сахар?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:03

  Frant написав:А де місцеві ватніки,які все шукають "хароших рускіх"?
Цікаво би їх послухати/почитати)))

Голод, холод, вогонь, свинець, сталь,чавун - найкращі ліки від ватнічества

Как в детских картинках - найдите хотя бы одно отличие от рашистов.
Интересно, каким идиотом надо быть, чтобы желать такое своей стране и своим соотечественникам?
Третий вопрос - в какой точке глобуса находится пишущий?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:05

  Frant написав:..
-9 російських літаків, неначе...

1 сгоревший Су-24 и куча личных машин летного и инженерного состава, выбитые стекла и двери в домах..
Ваши источники источают говно ))
У меня надежнее
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:07

  ЛАД написав:
  Frant написав:А де місцеві ватніки,які все шукають "хароших рускіх"?
Цікаво би їх послухати/почитати)))

Голод, холод, вогонь, свинець, сталь,чавун - найкращі ліки від ватнічества

Как в детских картинках - найдите хотя бы одно отличие от рашистов.
Интересно, каким идиотом надо быть, чтобы желать такое своей стране и своим соотечественникам?
Третий вопрос - в какой точке глобуса находится пишущий?

В нормальних країнах з зрадниками і зрадниками - не панькаються.

Навіть демократичні США в 1941 всіх своїх громадян японського походження засадили в концтабори. Превентивно, на всякий випадок.
Га?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 сер, 2022 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:08

  Frant написав:
  ЛАД написав:
В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.

http://surl.li/cqsds - BBC

Ватніки переживають за Московію і Угорщину? Які дивні створіння!
А Крим,який "постраждав" вчора????

Вообще-то, транзит это наши валютные доходы, за которые мы можем купить, к примеру, оружие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:09

  sequence написав:
  Frant написав:..
-9 російських літаків, неначе...

1 сгоревший Су-24 и куча личных машин летного и инженерного состава, выбитые стекла и двери в домах..
Ваши источники источают говно ))
У меня надежнее

Так було в зведенні українського Генштабу.

Все таки ватніків дохєріща в цій країні.
Було би меньше, як в Польщі - війни не було би.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:12

  ЛАД написав:
  Frant написав:
  ЛАД написав:http://surl.li/cqsds - BBC

Ватніки переживають за Московію і Угорщину? Які дивні створіння!
А Крим,який "постраждав" вчора????

Вообще-то, транзит это наши валютные доходы, за которые мы можем купить, к примеру, оружие.

Дійсно, чому би Україні не торгувати російськими товарами, з націнкою?
Можна і самим споживати їх, замість власного виробництва.

Ватнічество важко лікується, і хворий навіть не може собі поставити діагноз.


Чому модератори дають ватнікам можливість висловлюватись в публічному просторі?
Це гра на руку московитам. Тим самим нелюдям.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 сер, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:13

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав:А де місцеві ватніки,які все шукають "хароших рускіх"?
Цікаво би їх послухати/почитати)))

Голод, холод, вогонь, свинець, сталь,чавун - найкращі ліки від ватнічества

Как в детских картинках - найдите хотя бы одно отличие от рашистов.
Интересно, каким идиотом надо быть, чтобы желать такое своей стране и своим соотечественникам?
Третий вопрос - в какой точке глобуса находится пишущий?

В нормальних країнах з зуолаьррвнтами і зрадниками - не панькаються.

Навіть демократичні США в 1941 всіх своїх громадян японського походження засадили в концтабори. Превентивно, на всякий випадок.
Га?

Аналогично поступал товарищ Сталин.
Нацисты действовали ещё решительнее.

А что/кто такое "зуолаьррвнтами"?
ЛАД
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