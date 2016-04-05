В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.
sequence написав:по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто.
верится с трудом , гуляет видео с первой чорнобаевки - камазами тащат побитие вертолети в ремонт + свежее видео от мчс-ников крима - обломок насквозь прошил легковое авто на стоянке, обломок метров 5 , металл, строительная конструкция + видео квартири , где ВИРВАЛО входную дверь и погнуло ригеля замка ударной волной.
Подоляк о взрывах в Крыму: "Мы здесь при чем?"
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму. Он предположил, что это может быть дело рук партизан.
На вопрос ведущей, берет ли Киев ответственность за взрывы в Крыму, Подоляк заявил: "Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, пожалуй, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил российской федерации".
GALeon написав:На вопрос ведущей, берет ли Киев ответственность за взрывы в Крыму, Подоляк заявил: "Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, пожалуй, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил российской федерации".
Frant написав:А де місцеві ватніки,які все шукають "хароших рускіх"? Цікаво би їх послухати/почитати)))
Голод, холод, вогонь, свинець, сталь,чавун - найкращі ліки від ватнічества
Как в детских картинках - найдите хотя бы одно отличие от рашистов. Интересно, каким идиотом надо быть, чтобы желать такое своей стране и своим соотечественникам? Третий вопрос - в какой точке глобуса находится пишущий?
Frant написав:А де місцеві ватніки,які все шукають "хароших рускіх"? Цікаво би їх послухати/почитати)))
Голод, холод, вогонь, свинець, сталь,чавун - найкращі ліки від ватнічества
Как в детских картинках - найдите хотя бы одно отличие от рашистов. Интересно, каким идиотом надо быть, чтобы желать такое своей стране и своим соотечественникам? Третий вопрос - в какой точке глобуса находится пишущий?
В нормальних країнах з зрадниками і зрадниками - не панькаються.
Навіть демократичні США в 1941 всіх своїх громадян японського походження засадили в концтабори. Превентивно, на всякий випадок. Га?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 сер, 2022 09:14, всього редагувалось 1 раз.
В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.
Frant написав:А де місцеві ватніки,які все шукають "хароших рускіх"? Цікаво би їх послухати/почитати)))
Голод, холод, вогонь, свинець, сталь,чавун - найкращі ліки від ватнічества
Как в детских картинках - найдите хотя бы одно отличие от рашистов. Интересно, каким идиотом надо быть, чтобы желать такое своей стране и своим соотечественникам? Третий вопрос - в какой точке глобуса находится пишущий?
В нормальних країнах з зуолаьррвнтами і зрадниками - не панькаються.
Навіть демократичні США в 1941 всіх своїх громадян японського походження засадили в концтабори. Превентивно, на всякий випадок. Га?
Аналогично поступал товарищ Сталин. Нацисты действовали ещё решительнее.