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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1990199119921993
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:15

  Frant написав:
  ЛАД написав:..........
Вообще-то, транзит это наши валютные доходы, за которые мы можем купить, к примеру, оружие.

Дійсно, чому би Україні не торгувати російськими товарами, з націнкою?
Можна і самим споживати їх, замість власного виробництва.

... хворий навіть не може собі поставити діагноз.
......

Что скажете насчёт транзита газа?

в какой точке глобуса находится пишущий?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 10 сер, 2022 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:16

Тобто не можна ворогів карати?
Колаборантам і зрадникам - дозволити виступати в публічному просторі?
Як це було у ЗМІ України до 24.02.2022???

Хлоп, ти плутаєш демократію з охлократією, а вседозволеність - з державною необхідністю.

Все це закінчується окупацією, масовими гвалтуваннями, мародерством, вбивствами і зникненням етносу. Раз він не обороняється, а вірить в "хароших рускіх".
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 сер, 2022 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sequence написав:
  Frant написав:..
-9 російських літаків, неначе...

1 сгоревший Су-24 и куча личных машин летного и инженерного состава, выбитые стекла и двери в домах..
Ваши источники источают говно ))
У меня надежнее


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GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:22

Ватнікам не віриться, що "патужна" російська ПВО проїпала удар начисто. Ганьба для "втарой армії міра"!

Через пару днів будемо знати докладніше.
Вибухи в Новофедорівці були добрячі.
Думаю, дехто з місцевих вилікувався від ватнічества.
А певна кількість московитів перейшла в розряд "хароших рускіх".
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 сер, 2022 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Frant написав:Ватнікам не віриться, що "патужна" російська ПВО проїпала удар начисто. Ганьба для "втарой армії міра"!

Через пару днів будемо знати докладніше.
Вибухи в Новофедорівці були добрячі.
Думаю, дехто з місцевих вилікувався від ватнічества.
З сусідньої теми

https://m.youtube.com/watch?v=ryYAwVLWeVE
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:32

  sequence написав:
  stm написав:..
Придерживаемся версии "А кто это у нас там курит?" )))))

по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто.
Вероятнее всего сброс бимбы с БПЛА. Время подобрали четко, во время полетов, когда отключены дроновые глушилки, дабы не глушить авионику собственных литаков
Ждем спутниковых снимков

И какой БПЛА на такое способен?
Это ж не миссия кол оф дьюти, где нужно наводить на цели лазерным целеуказателем американский ударник :lol:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:34

  alfredhaos написав:..
И какой БПЛА на такое способен?
Это ж не миссия кол оф дьюти, где нужно наводить на цели лазерным целеуказателем американский ударник :lol:

вы плохо думаете о наших ребятах в глубоком тылу там, хотя после срыва парада в Севастополе можно было бы задуматься :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:36

  GALeon написав:
sequence написав:
  Frant написав:..
-9 російських літаків, неначе...

1 сгоревший Су-24 и куча личных машин летного и инженерного состава, выбитые стекла и двери в домах..
Ваши источники источают говно ))
У меня надежнее


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было бы неплохо, но пока нет подтверждения
повторяю - скоро будут спутники, там увидим. Я пишу согласно комментариям местных
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:42

Украинские партизаны взорвали штаб партии "Едина Россия" в оккупированном Мелитополе, где велась работа по организации "референдума" с целью аннексии украинской территории.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ні, ви дволикий.
Осуджуєте іншого(мене) що я не воюю за Херсон і одночасно самі не воюєте. Це і є дволикість.

Я не дволикий хоча б тому, що я не вимагаю в інших робити те, чого я сам не роблю. І не осуджую їх за це. А ви хочете, щоб інші воювали і осуджуєте їх, відсиджуючись в тилу. А це і є дволикість. Хоча б півзарплати на ЗСУ донатите?
sashaqbl
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