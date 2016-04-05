Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:15
Frant написав: ЛАД написав:
..........
Вообще-то, транзит это наши валютные доходы, за которые мы можем купить, к примеру, оружие.
Дійсно, чому би Україні не торгувати російськими товарами, з націнкою?
Можна і самим споживати їх, замість власного виробництва.
...
хворий навіть не може собі поставити діагноз.
......
Что скажете насчёт транзита газа?
в какой точке глобуса находится пишущий?
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ЛАД
в Сер 10 сер, 2022 09:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:16
Тобто не можна ворогів карати?
Колаборантам і зрадникам - дозволити виступати в публічному просторі? Як це було у ЗМІ України до 24.02.2022??? Хлоп, ти плутаєш демократію з охлократією, а вседозволеність - з державною необхідністю. Все це закінчується окупацією, масовими гвалтуваннями, мародерством, вбивствами і зникненням етносу. Раз він не обороняється, а вірить в "хароших рускіх".
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Frant
в Сер 10 сер, 2022 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:19
sequence написав: Frant написав:
..
-9 російських літаків, неначе...
1 сгоревший Су-24 и куча личных машин летного и инженерного состава, выбитые стекла и двери в домах..
Ваши источники источают говно ))
У меня надежнее
GALeon
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:22
Ватнікам не віриться, що "патужна" російська ПВО проїпала удар начисто. Ганьба для "втарой армії міра"!
Через пару днів будемо знати докладніше. Вибухи в Новофедорівці були добрячі. Думаю, дехто з місцевих вилікувався від ватнічества. А певна кількість московитів перейшла в розряд "хароших рускіх".
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Frant
в Сер 10 сер, 2022 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:26
Frant написав:Ватнікам не віриться, що "патужна" російська ПВО проїпала удар начисто. Ганьба для "втарой армії міра"! Через пару днів будемо знати докладніше. Вибухи в Новофедорівці були добрячі. Думаю, дехто з місцевих вилікувався від ватнічества.
З сусідньої теми
https://m.youtube.com/watch?v=ryYAwVLWeVE
GALeon
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:32
sequence написав: stm написав:
..
Придерживаемся версии "А кто это у нас там курит?" )))))
по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто.
Вероятнее всего сброс бимбы с БПЛА. Время подобрали четко, во время полетов, когда отключены дроновые глушилки, дабы не глушить авионику собственных литаков
Ждем спутниковых снимков
И какой БПЛА на такое способен?
Это ж не миссия кол оф дьюти, где нужно наводить на цели лазерным целеуказателем американский ударник
alfredhaos
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:34
alfredhaos написав:
..
И какой БПЛА на такое способен?
Это ж не миссия кол оф дьюти, где нужно наводить на цели лазерным целеуказателем американский ударник
вы плохо думаете о наших ребятах в глубоком тылу там, хотя после срыва парада в Севастополе можно было бы задуматься
sequence
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:36
GALeon написав: sequence написав: Frant написав:
..
-9 російських літаків, неначе...
1 сгоревший Су-24 и куча личных машин летного и инженерного состава, выбитые стекла и двери в домах..
Ваши источники источают говно ))
У меня надежнее
было бы неплохо, но пока нет подтверждения
повторяю - скоро будут спутники, там увидим. Я пишу согласно комментариям местных
sequence
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:42
Украинские партизаны взорвали штаб партии "Едина Россия" в оккупированном Мелитополе, где велась работа по организации "референдума" с целью аннексии украинской территории.
Moneta
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:54
andrijk777 написав:
Ні, ви дволикий.
Осуджуєте іншого(мене) що я не воюю за Херсон і одночасно самі не воюєте. Це і є дволикість.
Я не дволикий хоча б тому, що я не вимагаю в інших робити те, чого я сам не роблю. І не осуджую їх за це. А ви хочете, щоб інші воювали і осуджуєте їх, відсиджуючись в тилу. А це і є дволикість. Хоча б півзарплати на ЗСУ донатите?
sashaqbl
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