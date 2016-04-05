|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 10 сер, 2022 09:32
sequence написав: stm написав:
..
Придерживаемся версии "А кто это у нас там курит?" )))))
по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто.
Вероятнее всего сброс бимбы с БПЛА. Время подобрали четко, во время полетов, когда отключены дроновые глушилки, дабы не глушить авионику собственных литаков
Ждем спутниковых снимков
И какой БПЛА на такое способен?
Это ж не миссия кол оф дьюти, где нужно наводить на цели лазерным целеуказателем американский ударник
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 281
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 09:34
alfredhaos написав:
..
И какой БПЛА на такое способен?
Это ж не миссия кол оф дьюти, где нужно наводить на цели лазерным целеуказателем американский ударник
вы плохо думаете о наших ребятах в глубоком тылу там, хотя после срыва парада в Севастополе можно было бы задуматься
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6841
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2032 раз.
- Подякували: 1832 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 сер, 2022 09:36
GALeon написав: sequence написав: Frant написав:
..
-9 російських літаків, неначе...
1 сгоревший Су-24 и куча личных машин летного и инженерного состава, выбитые стекла и двери в домах..
Ваши источники источают говно ))
У меня надежнее
было бы неплохо, но пока нет подтверждения
повторяю - скоро будут спутники, там увидим. Я пишу согласно комментариям местных
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6841
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2032 раз.
- Подякували: 1832 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 сер, 2022 09:42
Украинские партизаны взорвали штаб партии "Едина Россия" в оккупированном Мелитополе, где велась работа по организации "референдума" с целью аннексии украинской территории.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3054
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 сер, 2022 09:54
andrijk777 написав:
Ні, ви дволикий.
Осуджуєте іншого(мене) що я не воюю за Херсон і одночасно самі не воюєте. Це і є дволикість.
Я не дволикий хоча б тому, що я не вимагаю в інших робити те, чого я сам не роблю. І не осуджую їх за це. А ви хочете, щоб інші воювали і осуджуєте їх, відсиджуючись в тилу. А це і є дволикість. Хоча б півзарплати на ЗСУ донатите?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 302
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 10:06
sequence написав:
Я пишу согласно комментариям местных
1. Місцеві можуть дезінформувати навмисно.
2. Місцеві можуть не знати справжні наслідки.
Той факт, що на відео лише один літак згорівший вщент, може сприйматись ними як "і більше нічого".
Крім того, не лише те, що згоріло вщент, вже ніколи не підніметься в повітря. Навіть якщо від хвилі впав на крило - це вже деформації і списання планера. Може бути багато пошкоджень уламками. І це теж планер під питанням, а начинка пошкоджена (в ЛА на планері нема місця, куди можна попасти і не пошкодити всередині нічого.. всюди там щось є).
Тому: навіть супутник, який здатний показати лише повністю згорівші ЛА, не покаже всієї глибини. Але ми чекаємо на знімки.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7939
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1879 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 10 сер, 2022 10:21
alfredhaos написав: sequence написав: stm написав:
..
Придерживаемся версии "А кто это у нас там курит?" )))))
по непроверенным данным, взорвался склад боеприпасов и ГСМ, которые хранились за обвалкой, потому литаки особо не пострадали, кроме сгоревшего Су-24, что разумеется неплохо, но негусто.
Вероятнее всего сброс бимбы с БПЛА. Время подобрали четко, во время полетов, когда отключены дроновые глушилки, дабы не глушить авионику собственных литаков
Ждем спутниковых снимков
И какой БПЛА на такое способен?
Это ж не миссия кол оф дьюти, где нужно наводить на цели лазерным целеуказателем американский ударник
На відео видно 3 (три) потужних вибухи.
Еквівалент кожного в тротиловому еквіваленті - не меньше 250-500 кг.
Знову ж, вибиті вдрузки вікна і двері в будинках недалеко від аеродрому (300-500 м) - теж свідчать про потужну детонацію.
Знову ж, обгорілі автомобілі з вибитим склом , на стоянці біля аеродрому - теж демонструють силу удару.
П.С. Ватніки замовкли.
Обдумують, скільки стало "хароших рускіх"??? Чи проблеми транспорту російської нафти і газу?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22950
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 10:28
Hotab написав:
..
1. Місцеві можуть дезінформувати навмисно.
2. Місцеві можуть не знати справжні наслідки.
.. Але ми чекаємо на знімки.
все верно, будем посмотреть.
но и цифры ВВС = 9 - где объективный контроль? Почему 9, а не 40?
Если верить цифрам генштабов обоих сторон по технике, то уже давно нечем (да и некому) воевать. Потому доверяю только объективному контролю
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6841
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2032 раз.
- Подякували: 1832 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 сер, 2022 10:42
Frant написав:
..скільки стало "хароших рускіх"???
За інформацією працівників лікарні в Саках вчора з місця подій приїжджали одна за одною близько 20 швидких. Привезли не менше 10 "хароших рускіх".
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3118
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 1211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 10:49
sequence написав:
Если верить цифрам генштабов обоих сторон по технике, то уже давно нечем (да и некому) воевать. Потому доверяю только объективному контролю
Какие претензии к нашему генштабу ? Если бы информация не соответствовала действительности, а потери были бы гораздо меньше, были бы эти паузы на доукомплектование, жесты доброй воли и т.п. ? Если бы "потерь нет" то и продвижение вперёд у рашистов были бы более значимые и безперерывные.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 793
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|100196
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|460834
|
|
|1
|3495
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|