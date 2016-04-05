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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1991199219931994
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:1. Місцеві можуть дезінформувати навмисно.
2. Місцеві можуть не знати справжні наслідки.

Той факт, що на відео лише один літак згорівший вщент, може сприйматись ними як "і більше нічого".

Мені здається, що після таких вибухів всі ЛА присутні на аеродромі, потребуватимуть ремонту. Але це чисто моє субєктивне відчуття.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий?
9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.
Хранение боеприпасов под открытым небом - это пережиток даже не СА, а КА. Во всем мире ставят заглубленные арочные укрытия. Дёшево и сердито - защита от диверсионных дронов и камикадзе.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:21

  alex_dvornichenko написав:..
Какие претензии к нашему генштабу ? Если бы информация не соответствовала действительности, а потери были бы гораздо меньше, были бы эти паузы на доукомплектование, жесты доброй воли и т.п. ? Если бы "потерь нет" то и продвижение вперёд у рашистов были бы более значимые и безперерывные.

Генштаб довольно точно дает данные по оперативной обстановке - продвижение на том или ином участке. Но по технике и людям все данные, так понимаю даются предположительные. Условно, засекли колонну танков 10 штук, накрыли "ураганом", записали как потерю всей колонны, хотя там 3 сгорели, 3 повреждены, а остальным повезло. Тоже и с людьми.
Потому по технике только данные объективного контроля, благо с этим никаких проблем нет и спутниковые группировки всего цивилизованного мира могут быстро подтвердить или опровергнуть, как это было со Змеиным.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:27

  crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий?
9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.
Хранение боеприпасов под открытым небом - это пережиток даже не СА, а КА. Во всем мире ставят заглубленные арочные укрытия. Дёшево и сердито - защита от диверсионных дронов и камикадзе.

Ага, особенно по последней фестивальной неделе с полусотней уничтоженных складов с БК, подтвержденных видео со взрывами от местных. Конечно, все по правилам и ничего страшного.
Ну и где эти +9 новых бортов каждый месяц?
Почему не летают, почему нет ударов за линией фронта?
Это ж логично, если заводы выпускают +50 каждый месяц, то ГДЕ они?
Хоть так явно не палитесь отрабатывая методичку ольгино. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:44

  crumd написав:9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.

Місячна чи річна? Бо, якщо випуск рахувати з Су-30К*, то виходить 3 машини в місяць. Але ж модифікації К* не є на озброєнні русні, та й випускати їх вони навряд зможуть через велику кількість іноземних комплектуючих. А якщо брати варіанти з достатньою локалізацією - то одна машина в місяць - це круто.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 10 сер, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:Но по технике и людям все данные, так понимаю даются предположительные.
Чмут казав, що втрати противника - це дані обєктивного контролю. Крім того, значна частина цих втрат підвердженна доступними в публічному просторі фото та відео.
sashaqbl
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