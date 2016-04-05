Мені здається, що після таких вибухів всі ЛА присутні на аеродромі, потребуватимуть ремонту. Але це чисто моє субєктивне відчуття.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 11:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені здається, що після таких вибухів всі ЛА присутні на аеродромі, потребуватимуть ремонту. Але це чисто моє субєктивне відчуття.
Додано: Сер 10 сер, 2022 11:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий?
9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.
Хранение боеприпасов под открытым небом - это пережиток даже не СА, а КА. Во всем мире ставят заглубленные арочные укрытия. Дёшево и сердито - защита от диверсионных дронов и камикадзе.
Додано: Сер 10 сер, 2022 11:21
Генштаб довольно точно дает данные по оперативной обстановке - продвижение на том или ином участке. Но по технике и людям все данные, так понимаю даются предположительные. Условно, засекли колонну танков 10 штук, накрыли "ураганом", записали как потерю всей колонны, хотя там 3 сгорели, 3 повреждены, а остальным повезло. Тоже и с людьми.
Потому по технике только данные объективного контроля, благо с этим никаких проблем нет и спутниковые группировки всего цивилизованного мира могут быстро подтвердить или опровергнуть, как это было со Змеиным.
Додано: Сер 10 сер, 2022 11:27
Ага, особенно по последней фестивальной неделе с полусотней уничтоженных складов с БК, подтвержденных видео со взрывами от местных. Конечно, все по правилам и ничего страшного.
Ну и где эти +9 новых бортов каждый месяц?
Почему не летают, почему нет ударов за линией фронта?
Это ж логично, если заводы выпускают +50 каждый месяц, то ГДЕ они?
Хоть так явно не палитесь отрабатывая методичку ольгино.
Додано: Сер 10 сер, 2022 11:44
Місячна чи річна? Бо, якщо випуск рахувати з Су-30К*, то виходить 3 машини в місяць. Але ж модифікації К* не є на озброєнні русні, та й випускати їх вони навряд зможуть через велику кількість іноземних комплектуючих. А якщо брати варіанти з достатньою локалізацією - то одна машина в місяць - це круто.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 10 сер, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 сер, 2022 11:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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