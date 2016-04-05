Додано: Сер 10 сер, 2022 12:53

BIGor написав: crumd написав: 9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА. 9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.

На словах вы может и производите 9 самолетов в месяц, а сколько в реальности? На словах вы может и производите 9 самолетов в месяц, а сколько в реальности?

Можливо виробляли. Колись. До кінця лютого 2022. Ось що зараз у них кажуть:Руководством «Ростеха» заявлено, что до 2030 года КАЗ должен выпустить 70 Ту-214. Покатолько 20 машин: три в 2023 году, 7 в 2024-м, 10 в 2025-м. Источники «БИЗНЕС Online» в авиапроме говорят, что даже. Цикл постройки Ту-214 — минимум 24 месяца, но. Есть только два стапеля, надо строить минимум еще один. В апреле премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что детальной программы выпуска Ту-214 пока нет. В середине июня зампред правительства РФ Юрий Борисов констатировал, что для запуска серийного производства российских лайнеров необходимо 3–5 лет. Поэтому наши собеседники уверены, что первыми сданными КАЗом машинами будут восстановленные подержанные борта. Косвенно это подтверждается предложением минпромторга РФ от 23 июня о выделении 15,4 млрд рублей на восстановление летной годности 11 Ту-204/Ту-214, Ил-96 и Ан-124. По известным данным, из 12 серийных Ту-214 два первых порезаны, один переделан в летающую лабораторию, три передано специальному летному отряду. Остается 6 машин: 2004, 2005, 2006 (две), 2008 и 2009 годов выпуска.Стратегический ракетоносец Ту-160М, модернизированная версия самолета Ту-160, совершил первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода (в январе 2022). Программа воспроизводства самолетов была развернута по поручению президента России Путина в 2015 году. Не пройшло й 7 років.