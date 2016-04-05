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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1992199319941995>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:21

  alex_dvornichenko написав:..
Какие претензии к нашему генштабу ? Если бы информация не соответствовала действительности, а потери были бы гораздо меньше, были бы эти паузы на доукомплектование, жесты доброй воли и т.п. ? Если бы "потерь нет" то и продвижение вперёд у рашистов были бы более значимые и безперерывные.

Генштаб довольно точно дает данные по оперативной обстановке - продвижение на том или ином участке. Но по технике и людям все данные, так понимаю даются предположительные. Условно, засекли колонну танков 10 штук, накрыли "ураганом", записали как потерю всей колонны, хотя там 3 сгорели, 3 повреждены, а остальным повезло. Тоже и с людьми.
Потому по технике только данные объективного контроля, благо с этим никаких проблем нет и спутниковые группировки всего цивилизованного мира могут быстро подтвердить или опровергнуть, как это было со Змеиным.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:27

  crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий?
9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.
Хранение боеприпасов под открытым небом - это пережиток даже не СА, а КА. Во всем мире ставят заглубленные арочные укрытия. Дёшево и сердито - защита от диверсионных дронов и камикадзе.

Ага, особенно по последней фестивальной неделе с полусотней уничтоженных складов с БК, подтвержденных видео со взрывами от местных. Конечно, все по правилам и ничего страшного.
Ну и где эти +9 новых бортов каждый месяц?
Почему не летают, почему нет ударов за линией фронта?
Это ж логично, если заводы выпускают +50 каждый месяц, то ГДЕ они?
Хоть так явно не палитесь отрабатывая методичку ольгино. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:44

  crumd написав:9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.

Місячна чи річна? Бо, якщо випуск рахувати з Су-30К*, то виходить 3 машини в місяць. Але ж модифікації К* не є на озброєнні русні, та й випускати їх вони навряд зможуть через велику кількість іноземних комплектуючих. А якщо брати варіанти з достатньою локалізацією - то одна машина в місяць - це круто.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 10 сер, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:Но по технике и людям все данные, так понимаю даются предположительные.
Чмут казав, що втрати противника - це дані обєктивного контролю. Крім того, значна частина цих втрат підвердженна доступними в публічному просторі фото та відео.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:56

Руzкі знову курять. НАфтобаза в Єйську, а це вже територія Росії
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/10/7362614/
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для ЗСУ закупили 60 армійських вантажівок та позашляховиків
“З перших днів війни я писав і говорив про те, що армія має бути мобільною. А для цього потрібні пікапи та вантажівки. І тому Штаб оборони Дніпра системно почав вирішувати питання щодо придбання автомобілів та проблеми, пов’язані з логістикою“, – зауважив Корбан.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=51884

p.s. так чому позбавили Корбана громадянства?
p.p.s. Квартал хоча б один автомобіль заволонтерив?
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.

На словах вы может и производите 9 самолетов в месяц, а сколько в реальности?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:33

  Frant написав:Тобто не можна ворогів карати?
Колаборантам і зрадникам - дозволити виступати в публічному просторі?
Як це було у ЗМІ України до 24.02.2022???

Хлоп, ти плутаєш демократію з охлократією, а вседозволеність - з державною необхідністю.

Все це закінчується окупацією, масовими гвалтуваннями, мародерством, вбивствами і зникненням етносу. Раз він не обороняється, а вірить в "хароших рускіх".

Какое отношение "русские люди" имеют к россиянам?
Внимательно прошу обратить внимание на национальную принадлежность Геббельсовских слуг со стороны Агрессора.
Что сеют вражду между "русскими людьми".

Всё же термин "Хорошие русские" для ликвидированных агрессоров на полях Украины не корректный, лучше писать "хорошие россияне", ибо там русских с гулькин х... в % соотношении.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:51

https://liveuamap.com/uk
Орки прорвались к Артёмовску и Соледару.
https://novosti.dn.ua/news/329030-kadyr ... v-soledari
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:53

Ситуація на Казанському авіазаводі

  BIGor написав:
  crumd написав:9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.

На словах вы может и производите 9 самолетов в месяц, а сколько в реальности?


Можливо виробляли. Колись. До кінця лютого 2022. Ось що зараз у них кажуть:
Руководством «Ростеха» заявлено, что до 2030 года КАЗ должен выпустить 70 Ту-214. Пока проговорено только 20 машин: три в 2023 году, 7 в 2024-м, 10 в 2025-м. Источники «БИЗНЕС Online» в авиапроме говорят, что даже три самолета в 2023-м — непосильная задача. Цикл постройки Ту-214 — минимум 24 месяца, но пока нет ни металла, ни комплектующих. Есть только два стапеля, надо строить минимум еще один. В апреле премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что детальной программы выпуска Ту-214 пока нет. В середине июня зампред правительства РФ Юрий Борисов констатировал, что для запуска серийного производства российских лайнеров необходимо 3–5 лет. Поэтому наши собеседники уверены, что первыми сданными КАЗом машинами будут восстановленные подержанные борта. Косвенно это подтверждается предложением минпромторга РФ от 23 июня о выделении 15,4 млрд рублей на восстановление летной годности 11 Ту-204/Ту-214, Ил-96 и Ан-124. По известным данным, из 12 серийных Ту-214 два первых порезаны, один переделан в летающую лабораторию, три передано специальному летному отряду. Остается 6 машин: 2004, 2005, 2006 (две), 2008 и 2009 годов выпуска. https://www.business-gazeta.ru/article/555760

Стратегический ракетоносец Ту-160М, модернизированная версия самолета Ту-160, совершил первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода (в январе 2022). Программа воспроизводства самолетов была развернута по поручению президента России Путина в 2015 году. Не пройшло й 7 років.
https://www.gazeta.ru/army/2022/01/12/1 ... ml?updated
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