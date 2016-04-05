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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1993199419951996>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:37

  sashaqbl написав:
  sequence написав:Но по технике и людям все данные, так понимаю даются предположительные.
Чмут казав, що втрати противника - це дані обєктивного контролю. Крім того, значна частина цих втрат підвердженна доступними в публічному просторі фото та відео.

ОК, дайте мне фото видео хотя бы 50 самолетов и 50 вертолетов, учитывая то, что почти половину снесли над освобожденной территорией.
Текущая статистика такова:
Самолеты — 232 (+9)
Вертолеты — 193
а это, пардон, воздушный корпус.
В это число точно входит Ил-76 с начала войны, остатки которого, видимо, затерялись в джунглях.
Почитать русню - тоже уши вянут, там наши "сбитых" самолетов больше, чем осталось после СССР.
Потому советую верить только глазам
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:54

  sequence написав:
  sashaqbl написав:
  sequence написав:Но по технике и людям все данные, так понимаю даются предположительные.
Чмут казав, що втрати противника - це дані обєктивного контролю. Крім того, значна частина цих втрат підвердженна доступними в публічному просторі фото та відео.

ОК, дайте мне фото видео хотя бы 50 самолетов и 50 вертолетов, учитывая то, что почти половину снесли над освобожденной территорией.
Текущая статистика такова:
Самолеты — 232 (+9)
Вертолеты — 193
а это, пардон, воздушный корпус.
В это число точно входит Ил-76 с начала войны, остатки которого, видимо, затерялись в джунглях.
Почитать русню - тоже уши вянут, там наши "сбитых" самолетов больше, чем осталось после СССР.
Потому советую верить только глазам

Літаків 40, вертоплетів 49 ,всі з фото,нижче посилання,хтось тут викладав ще на початку війни.
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?m=1
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:ОК, дайте мне фото видео хотя бы 50 самолетов и 50 вертолетов
тобто ви писали про колони танків, а тут різко перестрибнули на літаки. По авіації дані ймовірно, що завищені сильно, причин може бути багато. Але на рахунок наземної техніки - то дані +/- обєктивні
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:12

Чи піде "непотріб" на війну?

  sashaqbl написав:
  sequence написав:ОК, дайте мне фото видео хотя бы 50 самолетов и 50 вертолетов
По авіації дані ймовірно, що завищені сильно, причин може бути багато.


Нічого там не завищено, заспокойтеся.
Цікаво, що робитимуть пілоти, які через санкції тепер не потрібні?
Російська група вантажних авіакомпаній «Волга-Дніпро» має намір скоротити близько половини співробітників своїх «дочок» AirBridgeCargo та «Атран», що літають на літаках Boeing. Звільнення пов'язані із запровадженими раніше санкціями проти Росії та забороною російським авіакомпаніям експлуатувати, а також купувати комплектуючі до літаків Boeing. Кількість пілотів в AirBridgeCargo на початок року становила 300 осіб, в «Атрані» – близько 110. Загальна кількість співробітників компанія не оголошує. Таким чином, група компаній скорочує близько 50% всього штату пілотів, які мають досвід та право експлуатації літаків Boeing. https://donpatriot.news/article/korisni ... i-aviaciyi
fler
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:13

  AlexMotel написав:..
Літаків 40, вертоплетів 49 ,всі з фото,нижче посилання,хтось тут викладав ще на початку війни.
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?m=1

Спасибо!
вот этому и стоит верить на 100%!
Мы в 21м веке живем, где можно на любой тапочек снять фото остатков техники. Часть фото, смотрю, с оккупированой территории, к тому же.
А остальное - "возможно" :(
ЗЫ Почитал интервью с Корбаном (у меня неоднозначное впечатление от этого товарища, но все же он сейчас может говорить без цензуры) и как-то неспокойно снова стало
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62463727
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:17

  sashaqbl написав:..тобто ви писали про колони танків..

про танки я вообще писал как пример того как считают. В объективном контроле их тоже значительно меньше - 933 с разной степенью разваленности, вместо 1832 в официале
и шо?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:и шо?
і то, що це більше половини - і це контроль виключно по даним у публічному просторі. Ви реально вважаєте, що всю знищену техніку фоткають і викладають в інстаграм? Як на мене, цифри +/- корелюють, крім авіації.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:31

  Евгений Н. написав:
  detroytred написав:Тобто спокій України при силовому закінченні може бути тільки через повну руйнацію сусіда-імперії.


Та отож. Я просто дійсно не можу зрозуміти для себе як ми можемо перемогти. Навіть коли відвоюємо свої території, то рашисти не полишать спроб захоплювати та обстрілювати. Єдина надія на те, що Путін врешті-решт здохне та щось зміниться в політичному курсі і вони відстануть від нас. Ну або хочеться вірити що запад веде якусь підривну діяльність в раші, що врешті-решт приведе до її розвалу та відповідно зменшення впливу та міці (як колись союз)

Щоб робити спроби захоплювати і обстрілювати, треба мати чим.
Коли ми їх вичавимо з України, треба буде просто охороняти кордон. А якщо щось буде пуляти з московії - вражати ракетами на території московії.
Треба знищити їх зброю, і можливість її нарощувати.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:40

  sashaqbl написав:.. Ви реально вважаєте, що всю знищену техніку фоткають і викладають в інстаграм? Як на мене, цифри +/- корелюють, крім авіації.

на первом этапе войны практически все попадало в интернет и выкладывалось в открытый доступ, но тогда русня и потеряла большую часть техники.
С мая месяца стало гораздо хуже, потому что люди с "фото-тапочками" массово эвакуировались с мест жестких БД и теперь приходится в основном довольствоваться фиксацией с БПЛА, которая тоже быстро попадает в интернет.
А потери в технике, которые сейчас наносит дальнобойная артиллерия и ракеты Хаймарс/Калибры/Искандеры, вообще никто не публикует, потому что свои потери показывать никто не хочет, а на Хаймарсах камеры нет.
Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим. Ушатаный самолет хорошо видно даже с коммерческих спутников, понятно, что возможны и другие повреждения, но обычно это лечится или каннибализируется, как вертолеты с Чернобаевки.
И Хоттаб это тоже знает.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:теперь приходится в основном довольствоваться фиксацией с БПЛА, которая тоже быстро попадает в интернет.
з якого фіга фіксація з БПЛА швидко потрапляє в інтернет? Ви реально вважаєте, що на передку нема чим зайнятися, тільки викладати в нет результати своєї роботи? Таке буває, звичайно, але це далеко не більшість.
sashaqbl
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