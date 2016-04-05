sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.
Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема. Достеменно відомо з 3х секундного відео, що один літак згорі повністю. Судячи з супутникових фото до вибухів, в безпосередній близькості біля нього було як мінімум ще кілька ЛА.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 10 сер, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:.. з якого фіга фіксація з БПЛА швидко потрапляє в інтернет? Ви реально вважаєте, що на передку нема чим зайнятися, тільки викладати в нет результати своєї роботи? Таке буває, звичайно, але це далеко не більшість.
Если цель была стОящая - то выложат быстро, потому что народ должен знать своих героев. Если шо та по мелочи, например, Долярчик расхерачил из трех топоров какую-то землянку, то это Долярчик может выложить после ратации прямо на этой ветке, разумеется, если он дружит с оператором БПЛА ))
В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.
Ватніки переживають за Московію і Угорщину? Які дивні створіння! А Крим,який "постраждав" вчора????
Вообще-то, транзит это наши валютные доходы, за которые мы можем купить, к примеру, оружие.
Я не розумію, ви навмисно знущаєтесь?.. Пуйлу дупу підставити за валюту не бажаєте?. вибиті шибки заміните у Харківській квартирі...
Спасибо! вот этому и стоит верить на 100%! Мы в 21м веке живем, где можно на любой тапочек снять фото остатков техники. Часть фото, смотрю, с оккупированой территории, к тому же. А остальное - "возможно" ЗЫ Почитал интервью с Корбаном (у меня неоднозначное впечатление от этого товарища, но все же он сейчас может говорить без цензуры) и как-то неспокойно снова стало https://www.bbc.com/ukrainian/features-62463727
Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине. Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.
sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.
Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема. Достеменно відомо, що один літак згорі повністю.
Коли відомо скільки їх є тоді жертви важливо рахувати поштучно, а тут важніша сама заявка про удар по такому обєкту як військове литовище під Саками, і якщо ГШ оголосив 9 то значить 9 чого сумніватись, навіть Арестович в ефірі дивився фото(не опубліковане)і запевнив що точно не один.
Спасибо! вот этому и стоит верить на 100%! Мы в 21м веке живем, где можно на любой тапочек снять фото остатков техники. Часть фото, смотрю, с оккупированой территории, к тому же. А остальное - "возможно" ЗЫ Почитал интервью с Корбаном (у меня неоднозначное впечатление от этого товарища, но все же он сейчас может говорить без цензуры) и как-то неспокойно снова стало https://www.bbc.com/ukrainian/features-62463727
шас голоса будуть: це все папіредники, невтіка не трожь! з.і. кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки
Kudrjavuy написав:Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине. Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.
Таке враження що у вас є телевізор що показує на рік вперед на монгольській мові.