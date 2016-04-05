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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1994199519961997>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:45

  otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:Ему еще не сообщили радоваться или нет и зачем российскому пересичному Херсон
"Великий победоносец захватил Херсон" как то не звучит.
Ну цель то Украина. Кстати от русских раньше звучало: типа зачем нам вы? Еще вас кормить. :) Сейчас молчат.

Он шол на Адессу, а вишєл к Хєрсону... (С)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.

Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема.
Достеменно відомо з 3х секундного відео, що один літак згорі повністю. Судячи з супутникових фото до вибухів, в безпосередній близькості біля нього було як мінімум ще кілька ЛА.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 10 сер, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:50

  sashaqbl написав:.. з якого фіга фіксація з БПЛА швидко потрапляє в інтернет? Ви реально вважаєте, що на передку нема чим зайнятися, тільки викладати в нет результати своєї роботи? Таке буває, звичайно, але це далеко не більшість.

Если цель была стОящая - то выложат быстро, потому что народ должен знать своих героев. Если шо та по мелочи, например, Долярчик расхерачил из трех топоров какую-то землянку, то это Долярчик может выложить после ратации прямо на этой ветке, разумеется, если он дружит с оператором БПЛА ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:51

  sashaqbl написав:
  sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.

Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема.
Достеменно відомо, що один літак згорі повністю.

все верно, ждем-с.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы не будем восстанавливать Попасную" Россияне разрушили и кинули Донбасс


Асвабадители ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:57

  ЛАД написав:
  Frant написав:
В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.

Ватніки переживають за Московію і Угорщину? Які дивні створіння!
А Крим,який "постраждав" вчора????

Вообще-то, транзит это наши валютные доходы, за которые мы можем купить, к примеру, оружие.

Я не розумію, ви навмисно знущаєтесь?..
Пуйлу дупу підставити за валюту не бажаєте?. вибиті шибки заміните у Харківській квартирі...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:57

  sequence написав:
  AlexMotel написав:..
Літаків 40, вертоплетів 49 ,всі з фото,нижче посилання,хтось тут викладав ще на початку війни.
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?m=1

Спасибо!
вот этому и стоит верить на 100%!
Мы в 21м веке живем, где можно на любой тапочек снять фото остатков техники. Часть фото, смотрю, с оккупированой территории, к тому же.
А остальное - "возможно" :(
ЗЫ Почитал интервью с Корбаном (у меня неоднозначное впечатление от этого товарища, но все же он сейчас может говорить без цензуры) и как-то неспокойно снова стало
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62463727

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине.
Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:59

  sashaqbl написав:
  sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.

Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема.
Достеменно відомо, що один літак згорі повністю.

Коли відомо скільки їх є тоді жертви важливо рахувати поштучно, а тут важніша сама заявка про удар по такому обєкту як військове литовище під Саками, і якщо ГШ оголосив 9 то значить 9 чого сумніватись, навіть Арестович в ефірі дивився фото(не опубліковане)і запевнив що точно не один.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:03

  sequence написав:
  AlexMotel написав:..
Літаків 40, вертоплетів 49 ,всі з фото,нижче посилання,хтось тут викладав ще на початку війни.
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?m=1

Спасибо!
вот этому и стоит верить на 100%!
Мы в 21м веке живем, где можно на любой тапочек снять фото остатков техники. Часть фото, смотрю, с оккупированой территории, к тому же.
А остальное - "возможно" :(
ЗЫ Почитал интервью с Корбаном (у меня неоднозначное впечатление от этого товарища, но все же он сейчас может говорить без цензуры) и как-то неспокойно снова стало
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62463727

шас голоса будуть: це все папіредники, невтіка не трожь!
з.і.
кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:15

  Kudrjavuy написав:Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине.
Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.

Таке враження що у вас є телевізор що показує на рік вперед на монгольській мові.
AlexMotel
 
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