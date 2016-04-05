Додано: Сер 10 сер, 2022 16:17

AlexMotel написав: flyman написав: кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки

А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть

+100 Давно так не сміявся!В принципі це особиста справа, як реагувати на обмеження та тощо.Але якщо все згідно Законів, правил і неминуче, то навіщо невдоволення та несприйняття?Ніякої користі з того.Ні власне собі, ні оточуючим.На відміну від сприйняття долі з задоволенням.Тим паче які обмеження-то в цивільного в порівнянні з військовим, який повинен виконувати чиїсь)) вказівки; їсти, що дадуть; спати, де вкажуть; робити тоді і те, що вирішать; життя віддавати, якщо прийдеться.І все це, коли велика купа народу й зовсім, як і раніше -- бухає, купляє ..., відпочиває, хабарі бере і т.д.Заборона виїзду, обмеження деяких прав -- чепуха.Якщо б хто сказав, що при повномасштабному нападі будуть лише тільки отакі зміни для суспільства -- нізащо не повірив би.Це сюр...