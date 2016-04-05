RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 19941995199619971998>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:57

  sequence написав:
  AlexMotel написав:..
Літаків 40, вертоплетів 49 ,всі з фото,нижче посилання,хтось тут викладав ще на початку війни.
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?m=1

Спасибо!
вот этому и стоит верить на 100%!
Мы в 21м веке живем, где можно на любой тапочек снять фото остатков техники. Часть фото, смотрю, с оккупированой территории, к тому же.
А остальное - "возможно" :(
ЗЫ Почитал интервью с Корбаном (у меня неоднозначное впечатление от этого товарища, но все же он сейчас может говорить без цензуры) и как-то неспокойно снова стало
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62463727

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине.
Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9915
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:59

  sashaqbl написав:
  sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.

Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема.
Достеменно відомо, що один літак згорі повністю.

Коли відомо скільки їх є тоді жертви важливо рахувати поштучно, а тут важніша сама заявка про удар по такому обєкту як військове литовище під Саками, і якщо ГШ оголосив 9 то значить 9 чого сумніватись, навіть Арестович в ефірі дивився фото(не опубліковане)і запевнив що точно не один.
AlexMotel
 
Повідомлень: 369
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:03

  sequence написав:
  AlexMotel написав:..
Літаків 40, вертоплетів 49 ,всі з фото,нижче посилання,хтось тут викладав ще на початку війни.
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?m=1

Спасибо!
вот этому и стоит верить на 100%!
Мы в 21м веке живем, где можно на любой тапочек снять фото остатков техники. Часть фото, смотрю, с оккупированой территории, к тому же.
А остальное - "возможно" :(
ЗЫ Почитал интервью с Корбаном (у меня неоднозначное впечатление от этого товарища, но все же он сейчас может говорить без цензуры) и как-то неспокойно снова стало
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62463727

шас голоса будуть: це все папіредники, невтіка не трожь!
з.і.
кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29478
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:15

  Kudrjavuy написав:Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине.
Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.

Таке враження що у вас є телевізор що показує на рік вперед на монгольській мові.
AlexMotel
 
Повідомлень: 369
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:30

  flyman написав:шас голоса будуть: це все папіредники, невтіка не трожь!
з.і.
кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки

А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть :)

Хочете вічно маятись між по і зе? повторюю, це повна маячня винити виборця словами, це робота для завжди наступних популістів(пиздоболів), своїми ділами набагато ефективніше.
AlexMotel
 
Повідомлень: 369
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:17

  AlexMotel написав:
  flyman написав:кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки

А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть :)

+100 Давно так не сміявся!

В принципі це особиста справа, як реагувати на обмеження та тощо.
Але якщо все згідно Законів, правил і неминуче, то навіщо невдоволення та несприйняття?
Ніякої користі з того.
Ні власне собі, ні оточуючим.
На відміну від сприйняття долі з задоволенням.

Тим паче які обмеження-то в цивільного в порівнянні з військовим, який повинен виконувати чиїсь)) вказівки; їсти, що дадуть; спати, де вкажуть; робити тоді і те, що вирішать; життя віддавати, якщо прийдеться.
І все це, коли велика купа народу й зовсім, як і раніше -- бухає, купляє ..., відпочиває, хабарі бере і т.д.

Заборона виїзду, обмеження деяких прав -- чепуха.
Якщо б хто сказав, що при повномасштабному нападі будуть лише тільки отакі зміни для суспільства -- нізащо не повірив би.
Це сюр...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25416
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:21

  sequence написав:
  sashaqbl написав:
  sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.

Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема.
Достеменно відомо, що один літак згорі повністю.

все верно, ждем-с.


шановни, на ловца и зверь: https://dou.ua/forums/topic/39428/
P.S статью не читал: as long as в обеих сторонах за подбито/вбито платят, генщтабы будут чєсно рапортовать что им так сказали снизу, а снизу не заржавеет...

единственно тоненькая иголка - отсутствие потерь живой силы в отчетах орковского генштаба
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:23

генерал пишет в крыму 24 жмура

Во второй половине дня у Путина состоялось совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства военного блока. Путин был проинформирован, в том числе и о взрывах в Крыму,  где погибли по меньшей мере 24 российских военнослужащих, крупных потерях военной техники и о других многочисленных проблемах на фронте.

https://t.me/generalsvr/998
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14358
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:28

  AlexMotel написав:
  flyman написав:шас голоса будуть: це все папіредники, невтіка не трожь!
з.і.
кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки

А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть :)

Хочете вічно маятись між по і зе? повторюю, це повна маячня винити виборця словами, це робота для завжди наступних популістів(пиздоболів), своїми ділами набагато ефективніше.

мені не потрібен ні По, ні Зе, обидва поламалися, несіть нового Пр
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29478
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:29

  detroytred написав:
  AlexMotel написав:
  flyman написав:кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки

А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть :)

+100 Давно так не сміявся!

В принципі це особиста справа, як реагувати на обмеження та тощо.
Але якщо все згідно Законів, правил і неминуче, то навіщо невдоволення та несприйняття?
Ніякої користі з того.
Ні власне собі, ні оточуючим.
На відміну від сприйняття долі з задоволенням.

Тим паче які обмеження-то в цивільного в порівнянні з військовим, який повинен виконувати чиїсь)) вказівки; їсти, що дадуть; спати, де вкажуть; робити тоді і те, що вирішать; життя віддавати, якщо прийдеться.
І все це, коли велика купа народу й зовсім, як і раніше -- бухає, купляє ..., відпочиває, хабарі бере і т.д.

Заборона виїзду, обмеження деяких прав -- чепуха.
Якщо б хто сказав, що при повномасштабному нападі будуть лише тільки отакі зміни для суспільства -- нізащо не повірив би.
Це сюр...

Яких законів? Тими що витерлася влада? Тобі добре в резервації? Мені не добре знати, що тут резервація.

Дик, в армії годують, вдягають, вкладають спати, ще й за тебе думають, та розважають, ще за це все платять чималі гроші.
А спробуй на гражданці посидіти без роботи тут, і можливості поїхати в Польщу щось заробити.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29478
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 19941995199619971998>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460868
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4131)
10.08.2022 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.