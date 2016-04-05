Спасибо! вот этому и стоит верить на 100%! Мы в 21м веке живем, где можно на любой тапочек снять фото остатков техники. Часть фото, смотрю, с оккупированой территории, к тому же. А остальное - "возможно" ЗЫ Почитал интервью с Корбаном (у меня неоднозначное впечатление от этого товарища, но все же он сейчас может говорить без цензуры) и как-то неспокойно снова стало https://www.bbc.com/ukrainian/features-62463727
Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине. Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.
sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.
Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема. Достеменно відомо, що один літак згорі повністю.
Коли відомо скільки їх є тоді жертви важливо рахувати поштучно, а тут важніша сама заявка про удар по такому обєкту як військове литовище під Саками, і якщо ГШ оголосив 9 то значить 9 чого сумніватись, навіть Арестович в ефірі дивився фото(не опубліковане)і запевнив що точно не один.
Спасибо! вот этому и стоит верить на 100%! Мы в 21м веке живем, где можно на любой тапочек снять фото остатков техники. Часть фото, смотрю, с оккупированой территории, к тому же. А остальное - "возможно" ЗЫ Почитал интервью с Корбаном (у меня неоднозначное впечатление от этого товарища, но все же он сейчас может говорить без цензуры) и как-то неспокойно снова стало https://www.bbc.com/ukrainian/features-62463727
шас голоса будуть: це все папіредники, невтіка не трожь! з.і. кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки
Kudrjavuy написав:Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине. Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.
Таке враження що у вас є телевізор що показує на рік вперед на монгольській мові.
flyman написав:кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки
А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть
+100 Давно так не сміявся!
В принципі це особиста справа, як реагувати на обмеження та тощо. Але якщо все згідно Законів, правил і неминуче, то навіщо невдоволення та несприйняття? Ніякої користі з того. Ні власне собі, ні оточуючим. На відміну від сприйняття долі з задоволенням.
Тим паче які обмеження-то в цивільного в порівнянні з військовим, який повинен виконувати чиїсь)) вказівки; їсти, що дадуть; спати, де вкажуть; робити тоді і те, що вирішать; життя віддавати, якщо прийдеться. І все це, коли велика купа народу й зовсім, як і раніше -- бухає, купляє ..., відпочиває, хабарі бере і т.д.
Заборона виїзду, обмеження деяких прав -- чепуха. Якщо б хто сказав, що при повномасштабному нападі будуть лише тільки отакі зміни для суспільства -- нізащо не повірив би. Це сюр...
sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.
Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема. Достеменно відомо, що один літак згорі повністю.
все верно, ждем-с.
шановни, на ловца и зверь: https://dou.ua/forums/topic/39428/ P.S статью не читал: as long as в обеих сторонах за подбито/вбито платят, генщтабы будут чєсно рапортовать что им так сказали снизу, а снизу не заржавеет...
единственно тоненькая иголка - отсутствие потерь живой силы в отчетах орковского генштаба
Во второй половине дня у Путина состоялось совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства военного блока. Путин был проинформирован, в том числе и о взрывах в Крыму, где погибли по меньшей мере 24 российских военнослужащих, крупных потерях военной техники и о других многочисленных проблемах на фронте.
flyman написав:кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки
А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть
+100 Давно так не сміявся!
В принципі це особиста справа, як реагувати на обмеження та тощо. Але якщо все згідно Законів, правил і неминуче, то навіщо невдоволення та несприйняття? Ніякої користі з того. Ні власне собі, ні оточуючим. На відміну від сприйняття долі з задоволенням.
Тим паче які обмеження-то в цивільного в порівнянні з військовим, який повинен виконувати чиїсь)) вказівки; їсти, що дадуть; спати, де вкажуть; робити тоді і те, що вирішать; життя віддавати, якщо прийдеться. І все це, коли велика купа народу й зовсім, як і раніше -- бухає, купляє ..., відпочиває, хабарі бере і т.д.
Заборона виїзду, обмеження деяких прав -- чепуха. Якщо б хто сказав, що при повномасштабному нападі будуть лише тільки отакі зміни для суспільства -- нізащо не повірив би. Це сюр...
Яких законів? Тими що витерлася влада? Тобі добре в резервації? Мені не добре знати, що тут резервація.
Дик, в армії годують, вдягають, вкладають спати, ще й за тебе думають, та розважають, ще за це все платять чималі гроші. А спробуй на гражданці посидіти без роботи тут, і можливості поїхати в Польщу щось заробити.