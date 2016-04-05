Ти ж наполягав про резервацію, рабів, обмеження. Я тобі показав на прикладі військових -- в кого дійсно ОБМЕЖЕННЯ. І тут ти про якесь гарне заговорив -- про добре, що вдітий, нагодований, спати вклали, розважають і т.д. Це з якої казки?
Kudrjavuy написав:Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине. Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.
Таке враження що у вас є телевізор що показує на рік вперед на монгольській мові.
Прекращайте жить с "телевизора"! Учитесь, учитесь, и ещё раз учитесь. Тогда начнёте понимать происходящее, понимать окружающих, работать, щоб мати свій гай вішневий біля хати, та ставок з лінками.
Есть сведения, что в заведении проходило важное совещание, и "кто-то нарушил технику пожарной безопасности", поделился в Telegram экс-представитель Украины по Донбассу в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске, журналист Денис Казанский.
На фото, которые прикрепили к посту, видно разрушенные машины и остатки боеприпасов. Судя по ироническому тону сообщения, удар по врагу в Новоалексеевке нанесли ВСУ. Или же произошла диверсия, организованная украинскими защитниками.
Ти ж наполягав про резервацію, рабів, обмеження. Я тобі показав на прикладі військових -- в кого дійсно ОБМЕЖЕННЯ. І тут ти про якесь гарне заговорив -- про добре, що вдітий, нагодований, спати вклали, розважають і т.д. Це з якої казки?
Чесно -- не второпав цієї твоєї думки.
Я ору!!!!!
В армію не беруть, роботи нема, в Польщу не пускають!!! Що роблю???
Йду через окуповану територію і вибираюся через РФ в Польщу.
Це яким квартальщиком тре бути, що не розуміти простих речей.
Тоді поясни: невже не маєш даху над головою, їжі простої --- щоб не орати, а спокійно чекати, коли або сам знадобися країні, або сам знайдеш заробіток тут, або ситуація зміниться та робота або виїзд тобі самі в руки прийдуть?
Ти ж наполягав про резервацію, рабів, обмеження. Я тобі показав на прикладі військових -- в кого дійсно ОБМЕЖЕННЯ. І тут ти про якесь гарне заговорив -- про добре, що вдітий, нагодований, спати вклали, розважають і т.д. Це з якої казки?
Чесно -- не второпав цієї твоєї думки.
Я ору!!!!!
В армію не беруть, роботи нема, в Польщу не пускають!!! Що роблю???
Йду через окуповану територію і вибираюся через РФ в Польщу.
Це яким квартальщиком тре бути, що не розуміти простих речей.