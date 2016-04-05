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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1995199619971998>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:42

flyman
Які закони порушили?

Ти ж наполягав про резервацію, рабів, обмеження. Я тобі показав на прикладі військових -- в кого дійсно ОБМЕЖЕННЯ.
І тут ти про якесь гарне заговорив -- про добре, що вдітий, нагодований, спати вклали, розважають і т.д.
Це з якої казки?

Чесно -- не второпав цієї твоєї думки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:43

  AlexMotel написав:
  Kudrjavuy написав:Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине.
Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.

Таке враження що у вас є телевізор що показує на рік вперед на монгольській мові.

Прекращайте жить с "телевизора"!
Учитесь, учитесь, и ещё раз учитесь.
Тогда начнёте понимать происходящее, понимать окружающих, работать, щоб мати свій гай вішневий біля хати, та ставок з лінками.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Проходило важное совещание": в Горловке "исчез" ночной клуб "депутата ДНР" - журналист (фото)
Есть сведения, что в заведении проходило важное совещание, и "кто-то нарушил технику пожарной безопасности", поделился в Telegram экс-представитель Украины по Донбассу в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске, журналист Денис Казанский.

"Кто-то неудачно покурил": в Новоалексеевке сгорели ангар и техника оккупантов
На фото, которые прикрепили к посту, видно разрушенные машины и остатки боеприпасов. Судя по ироническому тону сообщения, удар по врагу в Новоалексеевке нанесли ВСУ. Или же произошла диверсия, организованная украинскими защитниками.

Что-то не соблюдают орки технику безопастности :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:47

  detroytred написав:flyman
Які закони порушили?

Ти ж наполягав про резервацію, рабів, обмеження. Я тобі показав на прикладі військових -- в кого дійсно ОБМЕЖЕННЯ.
І тут ти про якесь гарне заговорив -- про добре, що вдітий, нагодований, спати вклали, розважають і т.д.
Це з якої казки?

Чесно -- не второпав цієї твоєї думки.

Я ору!!!!!

В армію не беруть, роботи нема, в Польщу не пускають!!!
Що роблю???


Йду через окуповану територію і вибираюся через РФ в Польщу.

Це яким квартальщиком тре бути, що не розуміти простих речей.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:49

  flyman написав: Я ору!!!!!

В армію не беруть, роботи нема, в Польщу не пускають!!!
Що роблю???


Йду через окуповану територію і вибираюся через РФ в Польщу.

Це яким квартальщиком тре бути, що не розуміти простих речей.

А чего вас не взяли в армию? Плохо просились значит
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:51

  alfredhaos написав:
  flyman написав: Я ору!!!!!

В армію не беруть, роботи нема, в Польщу не пускають!!!
Що роблю???


Йду через окуповану територію і вибираюся через РФ в Польщу.

Це яким квартальщиком тре бути, що не розуміти простих речей.

А чего вас не взяли в армию? Плохо просились значит

8 млн чоловіків, 1 млн армії
7 мільонів куди запхаєш?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:53

  flyman написав: Я ору!!!!!

В армію не беруть, роботи нема, в Польщу не пускають!!!
Що роблю???


Йду через окуповану територію і вибираюся через РФ в Польщу.

Це яким квартальщиком тре бути, що не розуміти простих речей.

Схоже, що в підвалі на Житомирщині закінчилась закусь :)
А от самогон - ще ні
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:54

flyman
Ну мова була не про тебе конкретно.

Тоді поясни: невже не маєш даху над головою, їжі простої --- щоб не орати, а спокійно чекати, коли або сам знадобися країні, або сам знайдеш заробіток тут, або ситуація зміниться та робота або виїзд тобі самі в руки прийдуть?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  detroytred написав:flyman
Які закони порушили?

Ти ж наполягав про резервацію, рабів, обмеження. Я тобі показав на прикладі військових -- в кого дійсно ОБМЕЖЕННЯ.
І тут ти про якесь гарне заговорив -- про добре, що вдітий, нагодований, спати вклали, розважають і т.д.
Це з якої казки?

Чесно -- не второпав цієї твоєї думки.

Я ору!!!!!

В армію не беруть, роботи нема, в Польщу не пускають!!!
Що роблю???


Йду через окуповану територію і вибираюся через РФ в Польщу.

Це яким квартальщиком тре бути, що не розуміти простих речей.
Ви ж з ІТ, яка проблема з роботою?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:56

  flyman написав:
  alfredhaos написав:
  flyman написав: Я ору!!!!!

В армію не беруть, роботи нема, в Польщу не пускають!!!
Що роблю???


Йду через окуповану територію і вибираюся через РФ в Польщу.

Це яким квартальщиком тре бути, що не розуміти простих речей.

А чего вас не взяли в армию? Плохо просились значит

8 млн чоловіків, 1 млн армії
7 мільонів куди запхаєш?

7 млн безработных? :lol:
alfredhaos
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