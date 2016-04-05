crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий? 9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.
А пилотов "бабы еще нарожают")) "После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром. Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."
Як швидко раша зможе замінити 60+ військових пілотів? Мабуть вже завтра?
flyman написав:кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки
А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть
+100 Давно так не сміявся!
В принципі це особиста справа, як реагувати на обмеження та тощо. Але якщо все згідно Законів, правил і неминуче, то навіщо невдоволення та несприйняття? Ніякої користі з того. Ні власне собі, ні оточуючим. На відміну від сприйняття долі з задоволенням.
Тим паче які обмеження-то в цивільного в порівнянні з військовим, який повинен виконувати чиїсь)) вказівки; їсти, що дадуть; спати, де вкажуть; робити тоді і те, що вирішать; життя віддавати, якщо прийдеться. І все це, коли велика купа народу й зовсім, як і раніше -- бухає, купляє ..., відпочиває, хабарі бере і т.д.
Заборона виїзду, обмеження деяких прав -- чепуха. Якщо б хто сказав, що при повномасштабному нападі будуть лише тільки отакі зміни для суспільства -- нізащо не повірив би. Це сюр...
То ви всім задоволений?! Ідеальний громадянин! Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не кажу.
crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий? 9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.
А пилотов "бабы еще нарожают")) "После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром. Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."
Як швидко раша зможе замінити 60+ військових пілотів? Мабуть вже завтра?
Про Саки 3й день ура-ура перемога, а про Авдіївку, Соледар, Бахмут ні жужу.
drevlyinin З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений. З точки зору ... -- здивований. Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 сер, 2022 17:09, всього редагувалось 1 раз.
crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий? 9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.
А пилотов "бабы еще нарожают")) "После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром. Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."
Як швидко раша зможе замінити 60+ військових пілотів? Мабуть вже завтра?
Про Саки 3й день ура-ура перемога, а про Авдіївку, Соледар, Бахмут ні жужу.
sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.
Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема. Достеменно відомо з 3х секундного відео, що один літак згорі повністю. Судячи з супутникових фото до вибухів, в безпосередній близькості біля нього було як мінімум ще кілька ЛА.
У самолета на видео сгорел правый бок, тушили его с левого борта и только левый борт смогли залить. Справа было еще два Су-24, но их старательно не показывают. Эта стоянка в 300 м от взорванного склада, стоянка легковых автомобилей в 500 метрах от этого склада, на расстоянии до 1 км в домах вылетали окна и двери. Надо дождаться спутниковых снимков, но если хотябы 1 самолет из 9 на открытой стоянке уцелел, то это чудо.
Халатность полнейшая - 9 самолетов на централизованной заправке. На аэродроме еще в советские времена были постоены капониры: ближние - не позволяют уничтожить сразу два и более самолета одним обычным боеприпасом, и дальние - от ядерного боеприпаса. Дальние сейчас заброшены и поросли кустарником, но ближние могли использовать
crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий? 9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.
А пилотов "бабы еще нарожают")) "После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром. Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."
Як швидко раша зможе замінити 60+ військових пілотів? Мабуть вже завтра?
Про Саки 3й день ура-ура перемога, а про Авдіївку, Соледар, Бахмут ні жужу.
Поїдь туди, побачиш власними очима, розкажеш тут, що й до чого, херой лісових нетрів і бучанських підвалів.