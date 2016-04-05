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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19961997199819992000>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:56

  crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий?
9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.


А пилотов "бабы еще нарожают"))
"После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром.
Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."

Як швидко раша зможе замінити 60+ військових пілотів? Мабуть вже завтра? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:00

  flyman написав:
  alfredhaos написав:
  flyman написав: Я ору!!!!!

В армію не беруть, роботи нема, в Польщу не пускають!!!
Що роблю???


Йду через окуповану територію і вибираюся через РФ в Польщу.

Це яким квартальщиком тре бути, що не розуміти простих речей.
А чего вас не взяли в армию? Плохо просились значит

8 млн чоловіків, 1 млн армії
7 мільонів куди запхаєш?

7 млн безработных? :lol:

А сколько? Статистика сдаётся раз во сколько?
Половина безработных есть?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:00

  detroytred написав:
  AlexMotel написав:
  flyman написав:кажуть буде прадовження порушення базових прав людей і заточення мужиків у резервації, шобневтіки

А якщо ВР проголосує за надання Україні гумдопомоги в якості 15т філіпінок, то може мужики і не бунтуватимуть :)

+100 Давно так не сміявся!

В принципі це особиста справа, як реагувати на обмеження та тощо.
Але якщо все згідно Законів, правил і неминуче, то навіщо невдоволення та несприйняття?
Ніякої користі з того.
Ні власне собі, ні оточуючим.
На відміну від сприйняття долі з задоволенням.

Тим паче які обмеження-то в цивільного в порівнянні з військовим, який повинен виконувати чиїсь)) вказівки; їсти, що дадуть; спати, де вкажуть; робити тоді і те, що вирішать; життя віддавати, якщо прийдеться.
І все це, коли велика купа народу й зовсім, як і раніше -- бухає, купляє ..., відпочиває, хабарі бере і т.д.

Заборона виїзду, обмеження деяких прав -- чепуха.
Якщо б хто сказав, що при повномасштабному нападі будуть лише тільки отакі зміни для суспільства -- нізащо не повірив би.
Це сюр...


То ви всім задоволений?! :shock: Ідеальний громадянин! :mrgreen: Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не кажу. 8)
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц
- Геращенка - той ще брехун, його слухати, себе не поважати, які б солдкі новини від нього не приходили. Наразі, так виглядає, нема жодних даних, про людські втрати в таких масштабах.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:07

  fler написав:
  crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий?
9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.


А пилотов "бабы еще нарожают"))
"После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром.
Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."

Як швидко раша зможе замінити 60+ військових пілотів? Мабуть вже завтра? :mrgreen:

Про Саки 3й день ура-ура перемога, а про Авдіївку, Соледар, Бахмут ні жужу.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:07

drevlyinin
З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений.
З точки зору ... -- здивований.
Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 сер, 2022 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  fler написав:
  crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий?
9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.


А пилотов "бабы еще нарожают"))
"После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром.
Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."

Як швидко раша зможе замінити 60+ військових пілотів? Мабуть вже завтра? :mrgreen:

Про Саки 3й день ура-ура перемога, а про Авдіївку, Соледар, Бахмут ні жужу.
Як третій, якщо тільки вчора вгатили?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:10

  sashaqbl написав:
  sequence написав:Но мы начинали с Новофедоровки, ей и закончим.

Щоб закінчити, треба фото, наразі їх нема.
Достеменно відомо з 3х секундного відео, що один літак згорі повністю. Судячи з супутникових фото до вибухів, в безпосередній близькості біля нього було як мінімум ще кілька ЛА.


У самолета на видео сгорел правый бок, тушили его с левого борта и только левый борт смогли залить. Справа было еще два Су-24, но их старательно не показывают.
Эта стоянка в 300 м от взорванного склада, стоянка легковых автомобилей в 500 метрах от этого склада, на расстоянии до 1 км в домах вылетали окна и двери. Надо дождаться спутниковых снимков, но если хотябы 1 самолет из 9 на открытой стоянке уцелел, то это чудо.

Халатность полнейшая - 9 самолетов на централизованной заправке. На аэродроме еще в советские времена были постоены капониры: ближние - не позволяют уничтожить сразу два и более самолета одним обычным боеприпасом, и дальние - от ядерного боеприпаса. Дальние сейчас заброшены и поросли кустарником, но ближние могли использовать
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:12

  flyman написав:Про Саки 3й день ура-ура перемога, а про Авдіївку, Соледар, Бахмут ні жужу.

Вам карту выложил, сегодняшнюю - там полная мясорубка.
Хотите, от Бутусова свежее:

Но суть его ... - ещё есть живые в районе Песок.
Вот с Соледаром и Артёмовском .... :evil: https://liveuamap.com/uk
Вчера был прорыв.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:13

  flyman написав:
  fler написав:
  crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий?
9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.


А пилотов "бабы еще нарожают"))
"После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром.
Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."

Як швидко раша зможе замінити 60+ військових пілотів? Мабуть вже завтра? :mrgreen:

Про Саки 3й день ура-ура перемога, а про Авдіївку, Соледар, Бахмут ні жужу.

Поїдь туди, побачиш власними очима, розкажеш тут, що й до чого, херой лісових нетрів і бучанських підвалів.
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