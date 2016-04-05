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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1997199819992000>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:16

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Камикадзе написав:Халатность полнейшая - 9 самолетов на централизованной заправке.

Ну говорят же, что шли УТП. Для них это обычная история на ЦЗТ.
Идеально выбрано время,надо отдать должное. Ну и на УТП обычно много народа. Летного состава, ИАС, ГРП, рук.состав. Я думаю там должны быть жмуры. Жирные жмуры.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 сер, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:24

Опять ночевал на даче, недалеко от передка, из неприятного - нашей арты не слышно, орки обстреливают из 120х миномётов, вчера Степногорск, сегодня Каменское (
по поводу ракет к Ураганам, нашим завезли, мой брат насыпает оркам на юге, говорит качество хорошее...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:54

  Kudrjavuy написав:
  AlexMotel написав:
  Kudrjavuy написав:Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине.
Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.

Таке враження що у вас є телевізор що показує на рік вперед на монгольській мові.

Прекращайте жить с "телевизора"!
Учитесь, учитесь, и ещё раз учитесь.
Тогда начнёте понимать происходящее, понимать окружающих, работать, щоб мати свій гай вішневий біля хати, та ставок з лінками.

Це трошки не туди, заднім числом всі як святі, ось про що мова.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:58

  AlexMotel написав:Це трошки не туди, заднім числом всі як святі, ось про що мова.

Госпидя, да прекращайте общаться с Kudrjavuy
Его тут никто не понимает

По-моему, Kudrjavuy - это человек с серьёзным психическим заболеванием
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:02

  sequence написав:на первом этапе войны практически все попадало в интернет и выкладывалось в открытый доступ, но тогда русня и потеряла большую часть техники.
Ми заявили про 42000+ вбитих рашистів...
Ви заявите що такого не було- бо вам не показали 42000 інтендифікованих фото трупів, обовязково в фас/профіль і з розкритим військовим?
Це не серьозно
Я наприклад заявляю що
а - у Львові на місці почесних поховань ховають кожного 5-го загиблого з Львівщини
б - Львівщина це 1/20 України по чисельності населення ,...

Таким чином я можу стверджувати що
Якщо станом на 10-08-2022 року, на полі почесних поховань є 97 могил....то загальна кількість загинувших військових в Україні=9700 осіб...
Помітьте я роблю цей висновок на підставі всього 97 фото на хрестах і не пробую вимагати гарантованого перегляду на всіх цвинтарах України....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже прошли сутки с момента пожара на аэродроме Саки.
Судя по отсутствию спутниковых снимков потери матчасти не столь значительны чтобы афишировать их в рамках информационной войны как значительный успех.
Ну а к заявлениям штатных пропагандистов в рамках "информационных спецопераций" надо относится с известной долей скептицизма.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:34

  fler написав:А пилотов "бабы еще нарожают"))
"После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром.
Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."


це рідкісне жирне пиздло...
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Уже прошли сутки с момента пожара на аэродроме Саки.
Судя по отсутствию спутниковых снимков потери матчасти


Ох вже ці твердолобі ватани...

Сподіваюсь розуму вистачить прочитати 2 крайні речення на фото.
Зображення

Це вже не кажучи, що можуть і прибрати все швидко. Бо знають, що брехня про "патєрь нєт" викриється швидко.

З.І. Особисто мені цікаво, крім Іл-76 який того ж вечора злетів і втік, ще за сьогодні хоч хтось вилетів звідти? (на Бельбек) . Бо там точно нема чого залишатись.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 сер, 2022 18:49, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:По-моему, Kudrjavuy - это человек с серьёзным психическим заболеванием

Та ще й явний "ждун" - стільки років постить тільки зраду.
lapay
 
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