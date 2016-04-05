Ну говорят же, что шли УТП. Для них это обычная история на ЦЗТ.
Идеально выбрано время,надо отдать должное. Ну и на УТП обычно много народа. Летного состава, ИАС, ГРП, рук.состав. Я думаю там должны быть жмуры. Жирные жмуры.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 17:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну говорят же, что шли УТП. Для них это обычная история на ЦЗТ.
Идеально выбрано время,надо отдать должное. Ну и на УТП обычно много народа. Летного состава, ИАС, ГРП, рук.состав. Я думаю там должны быть жмуры. Жирные жмуры.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 сер, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 сер, 2022 17:24
Опять ночевал на даче, недалеко от передка, из неприятного - нашей арты не слышно, орки обстреливают из 120х миномётов, вчера Степногорск, сегодня Каменское (
по поводу ракет к Ураганам, нашим завезли, мой брат насыпает оркам на юге, говорит качество хорошее...
Додано: Сер 10 сер, 2022 17:54
Це трошки не туди, заднім числом всі як святі, ось про що мова.
Додано: Сер 10 сер, 2022 17:58
Додано: Сер 10 сер, 2022 18:02
Ми заявили про 42000+ вбитих рашистів...
Ви заявите що такого не було- бо вам не показали 42000 інтендифікованих фото трупів, обовязково в фас/профіль і з розкритим військовим?
Це не серьозно
Я наприклад заявляю що
а - у Львові на місці почесних поховань ховають кожного 5-го загиблого з Львівщини
б - Львівщина це 1/20 України по чисельності населення ,...
Таким чином я можу стверджувати що
Якщо станом на 10-08-2022 року, на полі почесних поховань є 97 могил....то загальна кількість загинувших військових в Україні=9700 осіб...
Помітьте я роблю цей висновок на підставі всього 97 фото на хрестах і не пробую вимагати гарантованого перегляду на всіх цвинтарах України....
Додано: Сер 10 сер, 2022 18:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Уже прошли сутки с момента пожара на аэродроме Саки.
Судя по отсутствию спутниковых снимков потери матчасти не столь значительны чтобы афишировать их в рамках информационной войны как значительный успех.
Ну а к заявлениям штатных пропагандистов в рамках "информационных спецопераций" надо относится с известной долей скептицизма.
Додано: Сер 10 сер, 2022 18:34
це рідкісне жирне пиздло...
Додано: Сер 10 сер, 2022 18:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ох вже ці твердолобі ватани...
Сподіваюсь розуму вистачить прочитати 2 крайні речення на фото.
Це вже не кажучи, що можуть і прибрати все швидко. Бо знають, що брехня про "патєрь нєт" викриється швидко.
З.І. Особисто мені цікаво, крім Іл-76 який того ж вечора злетів і втік, ще за сьогодні хоч хтось вилетів звідти? (на Бельбек) . Бо там точно нема чого залишатись.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 сер, 2022 18:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 10 сер, 2022 18:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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