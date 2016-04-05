Опять ночевал на даче, недалеко от передка, из неприятного - нашей арты не слышно, орки обстреливают из 120х миномётов, вчера Степногорск, сегодня Каменское ( по поводу ракет к Ураганам, нашим завезли, мой брат насыпает оркам на юге, говорит качество хорошее...
Kudrjavuy написав:Меня, просто убивает Ваш уровень интеллекта и знанием происходящего в Украине. Вам, на пальцах, на страницах форума было разложено о "мобилизации" и "реприватизации" и снова "Приватизации"..... - на самокатах.
Таке враження що у вас є телевізор що показує на рік вперед на монгольській мові.
Прекращайте жить с "телевизора"! Учитесь, учитесь, и ещё раз учитесь. Тогда начнёте понимать происходящее, понимать окружающих, работать, щоб мати свій гай вішневий біля хати, та ставок з лінками.
Це трошки не туди, заднім числом всі як святі, ось про що мова.
sequence написав:на первом этапе войны практически все попадало в интернет и выкладывалось в открытый доступ, но тогда русня и потеряла большую часть техники.
Ми заявили про 42000+ вбитих рашистів... Ви заявите що такого не було- бо вам не показали 42000 інтендифікованих фото трупів, обовязково в фас/профіль і з розкритим військовим? Це не серьозно Я наприклад заявляю що а - у Львові на місці почесних поховань ховають кожного 5-го загиблого з Львівщини б - Львівщина це 1/20 України по чисельності населення ,...
Таким чином я можу стверджувати що Якщо станом на 10-08-2022 року, на полі почесних поховань є 97 могил....то загальна кількість загинувших військових в Україні=9700 осіб... Помітьте я роблю цей висновок на підставі всього 97 фото на хрестах і не пробую вимагати гарантованого перегляду на всіх цвинтарах України....
Країни G7 оприлюднили вимоги до росії щодо Запорізької АЕС https://bastion.tv/krayini-g7-oprilyudn ... aes_n48621 Країни G7 оприлюднили вимоги до росії щодо Запорізької АЕС Цей заклик має формальний характер, адже хворе російське суспільство вже давно нікого не чує, крім психічно хворого диктатора
Глави МЗС країн Групи семи (G7) звернулися до московії з вимогою негайно повернути українській владі повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією.
Спільна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.
«Ми вимагаємо, щоб росія негайно повернула повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією її законному суверенному власнику, Україні, а також над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для гарантування їхньої безпечної та надійної роботи. Український персонал, який обслуговує ЗАЕС повинен мати змогу виконувати свої обов'язки без погроз і тиску. Саме постійний контроль росії над ЗАЕС ставить під загрозу весь регіон», – йдеться у заяві.
Глави МЗС G7 також глибоко стурбовані серйозною загрозою, яку захоплення українських ядерних об’єктів та інші дії російських збройних сил створюють для безпеки цих об’єктів, значно підвищуючи ризик ядерної аварії та створюючи загрозу для населення України, сусідніх держав і міжнародної спільноти.
«Працівники МАГАТЕ мусять мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів в Україні та безпосередньо й без втручання спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів. Необхідно звернути увагу на безпеку всіх осіб, які впроваджують ці зусилля, щоб зміцнити ядерну безпеку, захист і гарантії в Україні. Ми закликаємо всі країни підтримати зусилля МАГАТЕ», – йдеться у заяві.
crumd написав:Взрыв в Саках повлиял на ход боевых действий? 9 самолётов - это месячная программа выпуска авиазавода в КнА.
А пилотов "бабы еще нарожают")) "После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром. Для восстановления аэродрома понадобится не меньше года, — советник главы МВД Геращенко."
Як швидко раша зможе замінити 60+ військових пілотів? Мабуть вже завтра?
Про Саки 3й день ура-ура перемога, а про Авдіївку, Соледар, Бахмут ні жужу.
Как не ура? Это вторая Мацква. Досада будет, если сами поджарились. А Авдеевку вероятно сливают.
Я нагуглил, что делают 12-14 в год. Откуда 9 в мес?
Ромасик написав:Если в сотнях метров выгорели машины, а в одну залетела какая-то огромная балка, то бавовна знатная.
Святкуючи з коньячком, не полінувалася узагальнити думку роснароду в ТГ каналах: «Ну да. В месте взрыва все целое, но зато в километре в квартирах окна и двери вырвало. Что ж тогда полтора часа так детонировало то..» «Просто подумать, если от этих взрывов пострадали 60 мирных домов, значит аэродром разрушен просто в ноль.» «- но ведь парковка находилась гораздо дальше за аэропортом, и то все до тла выгорело» «- Парковка метров 200 от силы, там видно вышку рп, как я понял рвануло вроде где-то рядом плюс разброс бп., кстати стоянка раньше была вояк.» «Мдааа, офигенно оказывается Крым защищен!» «А толку? если наше ПВо стоит на Донбассе и ни одной ракеты так и не сбило»
Трохи щодо кримських відпочивальників. Люди «з грошима» почали виїжджати одразу після вибухів, утворили затори на 30+км та провели у них в середньому по три години. Люди «без грошей» залишилися, бо вони ж «сплатили за відпочинок», «нічого критичного не сталося», «в Бєлгороді, Курську, Казані, Рязані тощо теж вибухало»...
Скабєєва підливає олії у вогонь, цитуючи Марченка: «Разрушение Крымского моста - необходимая мера для освобождения Крыма, чтобы лишить их возможности подвозить резервы и усиливать свои войска с территории России. Украина вернет себе Крым, а также Херсон, Луганск и Донецк».
Faceless написав:Ви ж з ІТ, яка проблема з роботою?
сисадмин это тоже IT
У херсонців окупанти забирають квартири, будинки, човни та автомобілі. Про це повідомив радник Херсонського міського голови Роман Головня в ефірі національного телемарафону.
«Відбувається масове мародерство, окупантів заселяють у приватне житло. Туди заселяються військові й структури поліції, які приїжджають для контролю. Це спецслужби з сім’ями та представники «ЛДНР» із сім’ями», – сказав Головня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні самопроголошена «влада» та військові РФ захопили два магазини з продажу побутової техніки, у населених пунктах області ворог обкрадає будинки, відбирає транспорт у населення.
Також жителі окупованої Херсонщини особливо гостро відчувають дефіцит ліків та побутової хімії. Також у люди опинилися у скрутному становищі через блокування окупантами роботи українських банків на захопленій території.