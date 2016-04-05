fler Там вся солу у подальшій непридатності аеродрому , це була опора для флоту . Просто вибили одного кита, який тримає цю покидькову військову базу у Криму. перлині Чорного моря. PS Жги Господь, жги, здесь нету ничего святого.
detroytred написав:drevlyinin З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений. З точки зору ... -- здивований. Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.
А чому тут дивуватися? Мабуть "у верхах" є розуміння, що в разі введення більш жорстких обмежень свободи, ситуація може піти "не туди". Український вільнолюдь це не раз демонстрував. Та і ці, в більшості совкові обмеження, по великому рахунку нічого не дають для справи а тільки злять пересічних. Якщо влада не довіряє громадянам, то і в громадян почуття ідентичні. А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.
drevlyanin написав: А чому тут дивуватися? Мабуть "у верхах" є розуміння, що в разі введення більш жорстких обмежень свободи, ситуація може піти "не туди". Український вільнолюдь це не раз демонстрував. Та і ці, в більшості совкові обмеження, по великому рахунку нічого не дають для справи а тільки злять пересічних. Якщо влада не довіряє громадянам, то і в громадян почуття ідентичні. А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.
Влада довіряє громадянам, вона не терпить тіх хто розкачує під час війни, та правильно робить. Ще не хто не знає чи ви по свєї тупості розкачуєте чи працюєте на ворога.
fler написав:https://t.me/vanek_nikolaev/4728?comment=240936
Чекаю на коментарі експертів, бо самостійно мені трохи важко розібратись, хоча картину "в цілому" розумію
Вы, на порядок обошли Hotab Срочно В кибер полицию - всем в виде СМС приходили адреса. Сейчас везде в Артёмовске, Харькове, Авдеевке, Марганце, Запорожье, .... "летит" Официально уже несколько десятков гражданских жертв.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 10 сер, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:drevlyinin З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений. З точки зору ... -- здивований. Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.
А чому тут дивуватися? Мабуть "у верхах" є розуміння, що в разі введення більш жорстких обмежень свободи, ситуація може піти "не туди". Український вільнолюдь це не раз демонстрував. Та і ці, в більшості совкові обмеження, по великому рахунку нічого не дають для справи а тільки злять пересічних. Якщо влада не довіряє громадянам, то і в громадян почуття ідентичні. А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.
Маю іншу думку. Навіть на рівні пересічних: Там на горі розуміють, що, якщо не вводити в тилу хоча б отакі обмеження, то у хлопців на фронті та постах в тилу, виникнуть ... питання. Спектром: від "А я чому тут повинен, коли інші по кабаках?" до "Влада, працюй, бо країну треба рятувати!".
Тобто, якщо прямо - то в Успіха і так питання... Навіть за умов, що Флаймен "оре!". А якщо б умовний флаймен замість чекати на свою чергу з Польщі Успіху дулі крутив, то що б? А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.
Goodman написав:fler Там вся солу у подальшій непридатності аеродрому , це була опора для флоту . Просто вибили одного кита, який тримає цю покидькову військову базу у Криму. перлині Чорного моря. PS Жги Господь, жги, здесь нету ничего святого.
не одного кита, ещё горел аэродром в Каче...в это же время...