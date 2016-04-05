RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 19981999200020012002>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Кому належить exist.ua? На росії спокійно продовжує працювати https://exist.ru/
те саме й АШАН, теж не збавляє обертів, ще й не соромиться рекламу крутити по русТВ
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5235
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:11

Хто замовляв супутникове фото?

https://t.me/vanek_nikolaev/4728?comment=240936

Чекаю на коментарі експертів, бо самостійно мені трохи важко розібратись, хоча картину "в цілому" розумію :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:16

fler Там вся солу у подальшій непридатності аеродрому , це була опора для флоту . Просто вибили одного кита, який тримає цю покидькову військову базу у Криму. перлині Чорного моря. PS Жги Господь, жги, здесь нету ничего святого.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5235
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:16

  detroytred написав:drevlyinin
З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений.
З точки зору ... -- здивований.
Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.


А чому тут дивуватися? Мабуть "у верхах" є розуміння, що в разі введення більш жорстких обмежень свободи, ситуація може піти "не туди". Український вільнолюдь це не раз демонстрував.
Та і ці, в більшості совкові обмеження, по великому рахунку нічого не дають для справи а тільки злять пересічних. Якщо влада не довіряє громадянам, то і в громадян почуття ідентичні. А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.
drevlyanin
 
Повідомлень: 954
З нами з: 01.04.20
Подякував: 418 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:35

  drevlyanin написав:
А чому тут дивуватися? Мабуть "у верхах" є розуміння, що в разі введення більш жорстких обмежень свободи, ситуація може піти "не туди". Український вільнолюдь це не раз демонстрував.
Та і ці, в більшості совкові обмеження, по великому рахунку нічого не дають для справи а тільки злять пересічних. Якщо влада не довіряє громадянам, то і в громадян почуття ідентичні. А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.
Влада довіряє громадянам, вона не терпить тіх хто розкачує під час війни, та правильно робить. Ще не хто не знає чи ви по свєї тупості розкачуєте чи працюєте на ворога.
otg
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:38

  fler написав:https://t.me/vanek_nikolaev/4728?comment=240936

Чекаю на коментарі експертів, бо самостійно мені трохи важко розібратись, хоча картину "в цілому" розумію :wink:

:shock:
Вы, на порядок обошли Hotab
Срочно В кибер полицию - всем в виде СМС приходили адреса.
Сейчас везде в Артёмовске, Харькове, Авдеевке, Марганце, Запорожье, .... "летит"
Официально уже несколько десятков гражданских жертв.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 10 сер, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9921
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:39

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:drevlyinin
З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений.
З точки зору ... -- здивований.
Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.


А чому тут дивуватися? Мабуть "у верхах" є розуміння, що в разі введення більш жорстких обмежень свободи, ситуація може піти "не туди". Український вільнолюдь це не раз демонстрував.
Та і ці, в більшості совкові обмеження, по великому рахунку нічого не дають для справи а тільки злять пересічних. Якщо влада не довіряє громадянам, то і в громадян почуття ідентичні. А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.

Маю іншу думку.
Навіть на рівні пересічних:
Там на горі розуміють, що, якщо не вводити в тилу хоча б отакі обмеження, то у хлопців на фронті та постах в тилу, виникнуть ... питання.
Спектром: від "А я чому тут повинен, коли інші по кабаках?" до "Влада, працюй, бо країну треба рятувати!".

Тобто, якщо прямо - то в Успіха і так питання... Навіть за умов, що Флаймен "оре!".
А якщо б умовний флаймен замість чекати на свою чергу з Польщі Успіху дулі крутив, то що б?
А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25417
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:50

  Goodman написав:fler Там вся солу у подальшій непридатності аеродрому , це була опора для флоту . Просто вибили одного кита, який тримає цю покидькову військову базу у Криму. перлині Чорного моря. PS Жги Господь, жги, здесь нету ничего святого.

не одного кита, ещё горел аэродром в Каче...в это же время...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7672
З нами з: 20.11.08
Подякував: 136 раз.
Подякували: 2190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:51

  drevlyanin написав: То ви всім задоволений?! :shock: Ідеальний громадянин! :mrgreen: Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не кажу. 8)

Істеричка 8)
Starikan
2
 
Повідомлень: 18840
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 22:14

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:.....
В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.

.....вообще-то, транзит это наши валютные доходы, за которые мы можем купить, к примеру, оружие.

Я не розумію, ви навмисно знущаєтесь?..
Пуйлу дупу підставити за валюту не бажаєте?. вибиті шибки заміните у Харківській квартирі...

Ещё раз.
Что скажете насчёт транзита газа?
Это тоже "подставление дупы"?
Если Вы хотите моё мнение, то я лично много не понимаю. В моём представлении война это война. Как было во 2 мировую.
В той войне было много нереального из сегодняшнего.
Я не представляю себе никакой транзит по территории Союза в Германию. Но я не представляю себе и, например, массовую эвакуацию с оккупированных территорий.
Но сегодня новая реальность. И приходится считаться с ней, а не с нашими представлениями и желаниями.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22884
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 19981999200020012002>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3505
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (282)
11.08.2022 00:04
Ринок ОВДП (3481)
10.08.2022 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.