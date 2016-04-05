ЛАД написав:Ещё раз. Что скажете насчёт транзита газа? Это тоже "подставление дупы"?
не тратьте свои мегасили на пояснение. все от жадности - роисия не может не поставлять , сорвет нах все скважини, там краников нет. Она много чего не может , в т ч и проконтролировать как используется ее газ - газ идет на нужди оборони.
Кто то есть с айтишников здесь? Вот наши транслируют часто переговоры оккупантов с родными. Просвятите, ну я понимаю если звонят по обычной мобильной связи можно перехватить разговор, но что то сомневаюсь я в этом. Разговоры долгие, а связь с рашей дорогая. Скорее общаются в Viber, WhatsApp и пр. Возможно ли как то перехватить разговор с месенджеров?
otg написав:Кто то есть с айтишников здесь? Вот наши транслируют часто переговоры оккупантов с родными. Просвятите, ну я понимаю если звонят по обычной мобильной связи можно перехватить разговор, но что то сомневаюсь я в этом. Разговоры долгие, а связь с рашей дорогая. Скорее общаются в Viber, WhatsApp и пр. Возможно ли как то перехватить разговор с месенджеров?
Мобильные сбушка слушает как вы свою жену Виберы тяжело, но инет в роуминге дороже звонков обычно.
drevlyanin написав: А чому тут дивуватися? Мабуть "у верхах" є розуміння, що в разі введення більш жорстких обмежень свободи, ситуація може піти "не туди". Український вільнолюдь це не раз демонстрував. Та і ці, в більшості совкові обмеження, по великому рахунку нічого не дають для справи а тільки злять пересічних. Якщо влада не довіряє громадянам, то і в громадян почуття ідентичні. А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.
Влада довіряє громадянам, вона не терпить тіх хто розкачує під час війни, та правильно робить. Ще не хто не знає чи ви по свєї тупості розкачуєте чи працюєте на ворога.
Зарплатню а ОП отримуєте? Так не паліться так. По виділеному ледь не луснув від сміху. Так довіряє, що практично всю незалежність чисельність поліції перевищує армію? Тільки боти можуть таке писати-зовсім адекватність втратили? п.с. Забули ще додати, що будь яка влада ВІД БОГА!
otg написав:Кто то есть с айтишников здесь? Вот наши транслируют часто переговоры оккупантов с родными. Просвятите, ну я понимаю если звонят по обычной мобильной связи можно перехватить разговор, но что то сомневаюсь я в этом. Разговоры долгие, а связь с рашей дорогая. Скорее общаются в Viber, WhatsApp и пр. Возможно ли как то перехватить разговор с месенджеров?
Перехватити - немає проблем. Є проблема розшифрувати. Месенджери шифрують свій трафік. В плані безпеки непогано показав себе Телеграм. Вайбер щось не викликає довіри. За WhatsApp не знаю.
otg написав:Кто то есть с айтишников здесь? Вот наши транслируют часто переговоры оккупантов с родными. Просвятите, ну я понимаю если звонят по обычной мобильной связи можно перехватить разговор, но что то сомневаюсь я в этом. Разговоры долгие, а связь с рашей дорогая. Скорее общаются в Viber, WhatsApp и пр. Возможно ли как то перехватить разговор с месенджеров?
Для этого нет необходимости быть айтишником. На 14й год слушали СБУ, Амеры, РФ, Китай, Сейчас все, что называется. Каждый Ваш тыц по кнопкам пишется. Срабатывает отдельно програма проверки по кодовым наборам слов. В РФ используют записи в зависимости от потребности.(Захотят посадить напомнят в записи, кого и куда Вы послали) Вайбер в РФ: официально пишеться и видео. В 14м в Моцкве сдали супер компьютер, поэтому могут себе позволить.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 10 сер, 2022 23:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:drevlyinin З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений. З точки зору ... -- здивований. Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.
А чому тут дивуватися? Мабуть "у верхах" є розуміння, що в разі введення більш жорстких обмежень свободи, ситуація може піти "не туди". Український вільнолюдь це не раз демонстрував. Та і ці, в більшості совкові обмеження, по великому рахунку нічого не дають для справи а тільки злять пересічних. Якщо влада не довіряє громадянам, то і в громадян почуття ідентичні. А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.
Маю іншу думку. Навіть на рівні пересічних: Там на горі розуміють, що, якщо не вводити в тилу хоча б отакі обмеження, то у хлопців на фронті та постах в тилу, виникнуть ... питання. Спектром: від "А я чому тут повинен, коли інші по кабаках?" до "Влада, працюй, бо країну треба рятувати!".
Тобто, якщо прямо - то в Успіха і так питання... Навіть за умов, що Флаймен "оре!". А якщо б умовний флаймен замість чекати на свою чергу з Польщі Успіху дулі крутив, то що б? А у воєнний час нічого доброго в такій ситуації нема.