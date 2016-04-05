RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1999200020012002
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 23:12

  ЛАД написав:Ещё раз.
Что скажете насчёт транзита газа?
Это тоже "подставление дупы"?
Если Вы хотите моё мнение, то я лично много не понимаю. В моём представлении война это война. Как было во 2 мировую.
В той войне было много нереального из сегодняшнего.
Я не представляю себе никакой транзит по территории Союза в Германию. Но я не представляю себе и, например, массовую эвакуацию с оккупированных территорий.
Но сегодня новая реальность. И приходится считаться с ней, а не с нашими представлениями и желаниями.


И где Вы были в 2007?

Европа, сегодня, готовиться к отключению газа из РФ.
В Южном потоке - РФ принадлежит сама труба, но газ из Азербайджана.
Израиль готовиться стать экспортёром газа.
Норы всё выжали.
США официально поставляют танкерами в Европу СПГ.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9921
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 23:17

  Goodman написав:otg Америка поставила оборудование от разработчиков. Слушают все.

Яке нафіг оборудование от разработчиков?? Яка Америка??
Я вам за 10хв. напишу шифратор і ви навіть за мільярди його не розшифруєте без ключа.
А якщо у вас є ключ(наприклад є "человечек в Вайбері"), то ніякого "оборудования" не потрібно, там все елементарно розшифровується, алгоритми загальновідомі.
"Слушают все" - дуже голослівне твердження. Як мінімум Телеграм не "Слушают все".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3955
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:солу у подальшій непридатності аеродрому

Аеродром , як ВПП, відновлять за пару днів. Ясно, що централізовану заправку, Теч, оборону, охорону, ремонт, та інше - то треба час. Але стояти там, сідати, взлітати, перезаправити - то пару днів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7941
З нами з: 15.02.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 1999200020012002
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3505
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (282)
11.08.2022 00:04
Ринок ОВДП (3481)
10.08.2022 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.