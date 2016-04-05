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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 сер, 2022 23:12
ЛАД написав:
Ещё раз.
Что скажете насчёт транзита газа?
Это тоже "подставление дупы"?
Если Вы хотите моё мнение, то я лично много не понимаю. В моём представлении война это война. Как было во 2 мировую.
В той войне было много нереального из сегодняшнего.
Я не представляю себе никакой транзит по территории Союза в Германию. Но я не представляю себе и, например, массовую эвакуацию с оккупированных территорий.
Но сегодня новая реальность. И приходится считаться с ней, а не с нашими представлениями и желаниями.
И где Вы были в 2007?
Европа, сегодня, готовиться к отключению газа из РФ.
В Южном потоке - РФ принадлежит сама труба, но газ из Азербайджана.
Израиль готовиться стать экспортёром газа.
Норы всё выжали.
США официально поставляют танкерами в Европу СПГ.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 23:17
Goodman написав:otg
Америка поставила оборудование от разработчиков. Слушают все.
Яке нафіг оборудование от разработчиков?? Яка Америка??
Я вам за 10хв. напишу шифратор і ви навіть за мільярди його не розшифруєте без ключа.
А якщо у вас є ключ(наприклад є "человечек в Вайбері"), то ніякого "оборудования" не потрібно, там все елементарно розшифровується, алгоритми загальновідомі.
"Слушают все" - дуже голослівне твердження. Як мінімум Телеграм не "Слушают все".
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Додано: Сер 10 сер, 2022 23:36
Goodman написав:
солу у подальшій непридатності аеродрому
Аеродром , як ВПП, відновлять за пару днів. Ясно, що централізовану заправку, Теч, оборону, охорону, ремонт, та інше - то треба час. Але стояти там, сідати, взлітати, перезаправити - то пару днів.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 00:14
drevlyanin написав:
Зарплатню а ОП отримуєте? Так не паліться так. По виділеному ледь не луснув від сміху. Так довіряє, що практично всю незалежність чисельність поліції перевищує армію? Тільки боти можуть таке писати-зовсім адекватність втратили?
п.с. Забули ще додати, що будь яка влада ВІД БОГА!
Ще один прапор? Блін да скільки вас тут? Це форум не фінанс.юєй, а форум прапорщикив. Ви змагаєтесь хто тупіший?
Тепер по темі
andrijk777 написав:
Яке нафіг оборудование от разработчиков?? Яка Америка??
Я вам за 10хв. напишу шифратор і ви навіть за мільярди його не розшифруєте без ключа.
А якщо у вас є ключ(наприклад є "человечек в Вайбері"), то ніякого "оборудования" не потрібно, там все елементарно розшифровується, алгоритми загальновідомі.
"Слушают все" - дуже голослівне твердження. Як мінімум Телеграм не "Слушают все".
Ну телеграмм под сомнением, а вот "Сигнал" говорят безопаснее. Вопрос не в том. Тем что нас кормят, все эти переговоры орок, действительно, снято с их телефонов?
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