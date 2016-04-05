ЛАД написав:Ещё раз. Что скажете насчёт транзита газа? Это тоже "подставление дупы"? Если Вы хотите моё мнение, то я лично много не понимаю. В моём представлении война это война. Как было во 2 мировую. В той войне было много нереального из сегодняшнего. Я не представляю себе никакой транзит по территории Союза в Германию. Но я не представляю себе и, например, массовую эвакуацию с оккупированных территорий. Но сегодня новая реальность. И приходится считаться с ней, а не с нашими представлениями и желаниями.
И где Вы были в 2007?
Европа, сегодня, готовиться к отключению газа из РФ. В Южном потоке - РФ принадлежит сама труба, но газ из Азербайджана. Израиль готовиться стать экспортёром газа. Норы всё выжали. США официально поставляют танкерами в Европу СПГ.
Goodman написав:otg Америка поставила оборудование от разработчиков. Слушают все.
Яке нафіг оборудование от разработчиков?? Яка Америка?? Я вам за 10хв. напишу шифратор і ви навіть за мільярди його не розшифруєте без ключа. А якщо у вас є ключ(наприклад є "человечек в Вайбері"), то ніякого "оборудования" не потрібно, там все елементарно розшифровується, алгоритми загальновідомі. "Слушают все" - дуже голослівне твердження. Як мінімум Телеграм не "Слушают все".
drevlyanin написав:Зарплатню а ОП отримуєте? Так не паліться так. По виділеному ледь не луснув від сміху. Так довіряє, що практично всю незалежність чисельність поліції перевищує армію? Тільки боти можуть таке писати-зовсім адекватність втратили? п.с. Забули ще додати, що будь яка влада ВІД БОГА!
Ще один прапор? Блін да скільки вас тут? Це форум не фінанс.юєй, а форум прапорщикив. Ви змагаєтесь хто тупіший?
Тепер по темі
andrijk777 написав:Яке нафіг оборудование от разработчиков?? Яка Америка?? Я вам за 10хв. напишу шифратор і ви навіть за мільярди його не розшифруєте без ключа. А якщо у вас є ключ(наприклад є "человечек в Вайбері"), то ніякого "оборудования" не потрібно, там все елементарно розшифровується, алгоритми загальновідомі. "Слушают все" - дуже голослівне твердження. Як мінімум Телеграм не "Слушают все".
Ну телеграмм под сомнением, а вот "Сигнал" говорят безопаснее. Вопрос не в том. Тем что нас кормят, все эти переговоры орок, действительно, снято с их телефонов?
Вибухи на авіабазі у Криму були справою рук українських спецпризначенців. Про це повідомив The Washington Post неназваний український урядовець. Він відмовився розповідати подробиці атаки, проте журналісти зазначають: атака на авіабазу вказує на загострення війни та можливість українських спецпризначенців діяти набагато глибше в тилу росіян, ніж вважалося раніше. WP не змогла перевірити цю заяву чи твердження рф, що причиною вибухів нібито стала детонація боєприпасу. Водночас неназваний чиновник із США раніше повідомив журналістам, що американська зброя не використовувалася під час нападу. https://t.me/blacklampa/6858
Зʼявилися супутникові знімки розбомбленого аеродрому окупантів у Саках
За попередньою оцінкою аналітиків, згоріли щонайменше 5 одиниць Су-30СМ і 6 Су-24М/МР.
Засновник Bellingcat Еліот Хіґґінс, який опублікував знімки у себе в Twitter, зазначив, що на фото за 10 серпня видно великі кратери, багато зруйнованих літаків і будівель.