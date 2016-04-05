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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1998199920002001
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 06:47

Месенджер

Тут питалися за месенджери. Так ось - на окуп. території єдиний месенджер, який працює тіко через впн - Вайбер. Інші - спокійно працюють без впн.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 07:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Аеродром , як ВПП, відновлять за пару днів. Ясно, що централізовану заправку, Теч, оборону, охорону, ремонт, та інше - то треба час. Але стояти там, сідати, взлітати, перезаправити - то пару днів.


Ви як оті , недалекі, з першого каналу тезиси кидаете.
Вони Гостомель "запускали" за пару годин.
Я про аеродром писав, а не про злітку.
Військові іншої думки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 07:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Яке нафіг оборудование от разработчиков?? Яка Америка??
Я вам за 10хв. напишу шифратор і ви навіть за мільярди його не розшифруєте без ключа.
А якщо у вас є ключ(наприклад є "человечек в Вайбері"), то ніякого "оборудования" не потрібно, там все елементарно розшифровується, алгоритми загальновідомі.
"Слушают все" - дуже голослівне твердження. Як мінімум Телеграм не "Слушают все".

Шкода, шо Вас не було в окупації на Київщині, Сумщині та Чернігівщині, коли русня ходила по хатах , відбирала телефони і розстрілювала незгодних.
Може цієї розмови і не було - "ЯВам счас напишу....."
PS Мова була за Р О З М О В И. Давайте ще аську згадаємо і пірч.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 07:46


Оцініть, як швидко просувалась програма створення ракетного щита стримування.
- 2014 - початок робіт;
- 2016 - перші пуски;
- 2019 - готовність взірців для України і Аравії;
- 2020-2021 - асфальт, дороги, пестні і пляскі;
- 2022 - війна (нєжданчік).
Цікаво, за чиї гроші виготовили взірець 500км для України, якщо всезнаючий, з кимось поговоривший "експерт" Чмут заявляв, що Україна грошей не виділяла зовсім.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:07

  otg написав:Возможно ли как то перехватить разговор с месенджеров?
помните какое было давление на Дурова чтобы он открыл телеграмм для спецслужб? Я вам больше скажу ну перехватили вы 1 гиг пакетного траффика, сколько дней/месяцев уйдет на его расшифровку?

98% полученной инфы окажется пустотреп, обсуждение семейных новостей, кошечек/собачек или выяснение отношений. За расшифровку которых кто то заплатит сотни долларов itшникам, при условии что алгоритм шифрования есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:16

Появились видео ночного пожара в воинской части в Подмосковье

По предварительным данным, горели казармы 4-й бригады противовоздушной обороны, в/ч 52116, на улице Восточной в городе Долгопрудном.

Официально данных о причинах пожара и о пострадавших нет.
https://t.me/astrapress/10075?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:16

  vitaliian написав:Вибухи на авіабазі у Криму були справою рук українських спецпризначенців. Про це повідомив The Washington Post неназваний український урядовець...

Поздравляю спецуру с прекрасно проведенной операцией! Ракет, думаю, не было (их бы банально пляжники увидели/услышали), ущерб серьезный, причина та что и писал - подрыв открыто лежащих боеприпасов + детонация ГСМ.
Минимум минус эксадрилья. Неплохо бы еще увидеть, что именно сгорело, в стиле было/стало, но и так неплохо! ))
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:21

  Goodman написав:..
Шкода, шо Вас не було в окупації на Київщині, Сумщині та Чернігівщині, коли русня ходила по хатах , відбирала телефони і розстрілювала незгодних.
..

палятся исключительно те, кто не стирает переписки в мессенжерах. Если бы все было просто, в Николаеве не было бы столько прилетов "куда надо", из-за чего Ким поймал аж 4 дурачка, что не затерли.
До сих пор не было подтвержденной информации о передаче ключей шифрования Телеграмма спецслужбам. Стукачи палятся по собственной тупости :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:28

  Goodman написав:
  Hotab написав:Аеродром , як ВПП, відновлять за пару днів. Ясно, що централізовану заправку, Теч, оборону, охорону, ремонт, та інше - то треба час. Але стояти там, сідати, взлітати, перезаправити - то пару днів.


Ви як оті , недалекі, з першого каналу тезиси кидаете.
Вони Гостомель "запускали" за пару годин.
Я про аеродром писав, а не про злітку.
Військові іншої думки.

Я ж і погодився, що повноцінно - довго. А ремонт бетону - ні. Наші аеродроми (деякі) теж прийняли ж удари ракет. Вирва засипається, плити міняються. А там по ВПП навіть не прилітало.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:Я про аеродром писав, а не про злітку.
Військові іншої думки.

Нет достоверной информации о потерях на аэродроме Саки.
Возможное завышение потерь противника действует на пользу противнику поскольку притупляет понимание объективных угроз.
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