Hotab написав:Аеродром , як ВПП, відновлять за пару днів. Ясно, що централізовану заправку, Теч, оборону, охорону, ремонт, та інше - то треба час. Але стояти там, сідати, взлітати, перезаправити - то пару днів.
Ви як оті , недалекі, з першого каналу тезиси кидаете. Вони Гостомель "запускали" за пару годин. Я про аеродром писав, а не про злітку. Військові іншої думки.
andrijk777 написав:Яке нафіг оборудование от разработчиков?? Яка Америка?? Я вам за 10хв. напишу шифратор і ви навіть за мільярди його не розшифруєте без ключа. А якщо у вас є ключ(наприклад є "человечек в Вайбері"), то ніякого "оборудования" не потрібно, там все елементарно розшифровується, алгоритми загальновідомі. "Слушают все" - дуже голослівне твердження. Як мінімум Телеграм не "Слушают все".
Шкода, шо Вас не було в окупації на Київщині, Сумщині та Чернігівщині, коли русня ходила по хатах , відбирала телефони і розстрілювала незгодних. Може цієї розмови і не було - "ЯВам счас напишу....." PS Мова була за Р О З М О В И. Давайте ще аську згадаємо і пірч.
Оцініть, як швидко просувалась програма створення ракетного щита стримування. - 2014 - початок робіт; - 2016 - перші пуски; - 2019 - готовність взірців для України і Аравії; - 2020-2021 - асфальт, дороги, пестні і пляскі; - 2022 - війна (нєжданчік). Цікаво, за чиї гроші виготовили взірець 500км для України, якщо всезнаючий, з кимось поговоривший "експерт" Чмут заявляв, що Україна грошей не виділяла зовсім.
otg написав:Возможно ли как то перехватить разговор с месенджеров?
помните какое было давление на Дурова чтобы он открыл телеграмм для спецслужб? Я вам больше скажу ну перехватили вы 1 гиг пакетного траффика, сколько дней/месяцев уйдет на его расшифровку?
98% полученной инфы окажется пустотреп, обсуждение семейных новостей, кошечек/собачек или выяснение отношений. За расшифровку которых кто то заплатит сотни долларов itшникам, при условии что алгоритм шифрования есть.
vitaliian написав:Вибухи на авіабазі у Криму були справою рук українських спецпризначенців. Про це повідомив The Washington Post неназваний український урядовець...
Поздравляю спецуру с прекрасно проведенной операцией! Ракет, думаю, не было (их бы банально пляжники увидели/услышали), ущерб серьезный, причина та что и писал - подрыв открыто лежащих боеприпасов + детонация ГСМ. Минимум минус эксадрилья. Неплохо бы еще увидеть, что именно сгорело, в стиле было/стало, но и так неплохо! ))
Goodman написав:.. Шкода, шо Вас не було в окупації на Київщині, Сумщині та Чернігівщині, коли русня ходила по хатах , відбирала телефони і розстрілювала незгодних. ..
палятся исключительно те, кто не стирает переписки в мессенжерах. Если бы все было просто, в Николаеве не было бы столько прилетов "куда надо", из-за чего Ким поймал аж 4 дурачка, что не затерли. До сих пор не было подтвержденной информации о передаче ключей шифрования Телеграмма спецслужбам. Стукачи палятся по собственной тупости
Hotab написав:Аеродром , як ВПП, відновлять за пару днів. Ясно, що централізовану заправку, Теч, оборону, охорону, ремонт, та інше - то треба час. Але стояти там, сідати, взлітати, перезаправити - то пару днів.
Ви як оті , недалекі, з першого каналу тезиси кидаете. Вони Гостомель "запускали" за пару годин. Я про аеродром писав, а не про злітку. Військові іншої думки.
Я ж і погодився, що повноцінно - довго. А ремонт бетону - ні. Наші аеродроми (деякі) теж прийняли ж удари ракет. Вирва засипається, плити міняються. А там по ВПП навіть не прилітало.